Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив про прогрес у передачі Україні винищувачів F-16.

В інтерв’ю Радіо Свобода він запевнив, що все йде за графіком. Однак, точних термінів не назвав.

«Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини», - зазначив Марк Рютте.

Нідерланди обіцяють надати Україні щонайменше 24 сучасних американських винищувачів.

«Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але - не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими», - сказав Рютте.

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Цього тижня відбулася чергова зустріч у форматі «Рамштайн».

За підсумками засідання міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у питанні винищувачів все «йде за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами».

Раніше в Повітряних силах розповіли як Україна готує свою інфраструктуру до прибуття винищувачів F-16.

Днями очільник ГУР Кирило Буданов назвав умови для перемоги у тривалій війні. Він вважає, що жодні диво-технології не можуть кардинально змінити хід бойових дій - потрібні потужна економіка та логістика.