Українські партизани отруїли на смерть “важливих гостей із Москви” в тимчасово окупованому Маріуполі. Як повідомляє російський Телеграм-канал “Кремлевская табакерка”, жертвами стали не військові, а організатори псевдовиборів президента Росії, запланованих на 17 березня 2024 року.
Кілька днів тому в одній з маріупольських квартир було знайдено шестеро мертвих людей - четверо чоловіків і дві жінки, а саме: двоє місцевих активістів партії "Единая Россия" і четверо гостей із Москви, зокрема, політичні активісти й співробітники ЦВК.
Підпілля Маріуполя дуже лакончіно із посмішкою відповіли Kyiv Post на запитання, чи причетні вони до отруєння:
“Це ж вже не вперше”, - сказали вони.
Партизани підтвердили Kyiv Post, що “на доставці працювала їхня людина”.
Жертви отруєння прибули до окупованого Маріуполя, щоб організувати роботу місцевих так званих "виборчих комісій".
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Відомо, що колобаранти отруїлися їжею та пивом із місцевого ресторану. У продукти та напої було додано смертельні дози миш'яку, які вбили усіх, хто ними ласував. У ресторані, звідки доставляли їжу, проведено перевірки, слідів отрути не виявлено. А ось кур'єр, який доставив отруєний обід, безвісти зник.
Як повідомляє російський телеграм-канал, усі тіла загиблих були терміново вивезені з Маріуполя, щоб не зірвати процес голосування та не розганяти паніку.
Чотирьох із них поховали в Донецьку, два тіла відправлені до Москви.
Kyiv Post не зміг достовірно перевірити правдивість інформації.
Минулого місяця партизани Маріуполя розповіли Kyiv Post, як, використовуючи фейковий профіль у російській соцмережі "Вконтакте" (ВК), підпілля дізналося, що горілка користується особливим попитом серед російських військових у Маріуполі, оскільки в місті було введено заборону на її купівлю.
“Трохи почаклували зі шприцом та наповненням”, - інтригуюче зауважив партизан.
Відомо, що після цього три росіянина померли та ще мінімум десять дістали отруєння.
Партизани зареєструвались у російській соціальній мережі як “уявна чарівна жінка” та через фейковий акаунт почали спілкуватися з одним із російських військових.
“Вони настільки хочуть познайомитись із жінками, що їхня ВК - наче “Тіндер”, - розповів партизан.
“Уявна жінка” вивідала всю необхідну інформацію: де росіяни перебувають, що роблять та чого потребують. А потім, знаючи про заборону на продаж алкоголю військовим російської армії в Маріуполі, партизани перейшли до виконання своєї спецоперації.
Представники підпілля наголошують, що знайти їх після цього просто неможливо. Що ж стосується фейкового акаунту в соцмережі, то телефон, з якого вони заходили в профіль, “вже на дні річки Кальміус”.
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