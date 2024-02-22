До 21 лютого на сайті Верховної Ради тривала подача поправок до урядового законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати у другому читанні. За попередніми даними, до допрацьованого урядом документа народні депутати запропонували понад 4 тис. поправок.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенка.

"До законопроєкту про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну - це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю", - розповів парламентар.

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Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко додав, що законопроєкт винесуть на голосування в другому читанні не раніше 6 березня.

Нагадаємо, Kyiv Post дізнався, які категорії чоловіків можуть наразі виїхати за кордон, де брати відповідні довідки та хто взагалі має право на виїзд під час дії воєнного стану.

 

 

 

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