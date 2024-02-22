Агенти партизанського руху АТЕШ провели розвідку фортифікаційних споруд російських військ та військкомату в окупованому Криму.
Про це йдеться у Telegram АТЕШ.
"Агенти нашого руху змогли потрапити на будівельний об'єкт супротивника у селі Окунівка Чорноморського району", - йдеться у повідомленні.
Партизани вивчили хід будівництва та плани противника з оборони. Вони також вказали координати місця: 45.367709, 32.777324.
"Нам вдалося приховати кілька подарунків для рашистів. Ходіть акуратніше", - зазначили в АТЕШ.
Крім того, агенти руху дізналися про масштабні розкрадання коштів на об'єкті, зауваживши "тотальна російська корупція - наш головний союзник".
Водночас вони констатували, що війська РФ продовжують окопуватися на теренах, які встигли окупувати.
"Ми впроваджуємося до лав ворога, щоб перешкодити йому здійснити його злочинний задум", - сказано у повідомленні.
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Крім того, партизани провели розвідку військового комісаріату та території військової частини спецпідрозділу Росгвардії "ОМОН" у Сімферополі. Координати місця: 44.98513052031522, 34.08166824180446.
"У ході розвідки ми виявили слабкі сторони охорони військових об'єктів та номери особистих машин офіцерів зазначених підрозділів", - розповіли вони.
АТЕШ зауважив, що їхній агент "провів дружню бесіду" з місцевим патрулем, під час якої дізнався, скільки техніки та озброєння перебуває на об'єктах.
"Дуже довірливі солдати попалися", - іронічно підмітили партизани.
АТЕШ додає, що всю отриману інформацію партизани передали Силам оборони України, додавши "результат не забариться".
Нагадаємо, активісти "Жовтої стрічки" пройшлися вулицями Донецька та розповсюдили патріотичні графіті.
Вночі активісти руху намалювали в Донецьку прапори України. У Центрі нацспротиву зазначили, що на Донеччині "місцеві жителі можуть побачити свої національні стяги, бо Донецьк — це Україна".
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