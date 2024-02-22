Партизани вивчили хід будівництва та плани противника з оборони. Вони також вказали координати місця: 45.367709, 32.777324.

"Агенти нашого руху змогли потрапити на будівельний об'єкт супротивника у селі Окунівка Чорноморського району", - йдеться у повідомленні.

Про це йдеться у Telegram АТЕШ.

Агенти партизанського руху АТЕШ провели розвідку фортифікаційних споруд російських військ та військкомату в окупованому Криму.

"Нам вдалося приховати кілька подарунків для рашистів. Ходіть акуратніше", - зазначили в АТЕШ.

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Крім того, агенти руху дізналися про масштабні розкрадання коштів на об'єкті, зауваживши "тотальна російська корупція - наш головний союзник".

Водночас вони констатували, що війська РФ продовжують окопуватися на теренах, які встигли окупувати.

"Ми впроваджуємося до лав ворога, щоб перешкодити йому здійснити його злочинний задум", - сказано у повідомленні.

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Крім того, партизани провели розвідку військового комісаріату та території військової частини спецпідрозділу Росгвардії "ОМОН" у Сімферополі. Координати місця: 44.98513052031522, 34.08166824180446.

"У ході розвідки ми виявили слабкі сторони охорони військових об'єктів та номери особистих машин офіцерів зазначених підрозділів", - розповіли вони.