Урядовці Польщі та України зустрінуться у Варшаві 28 березня задля розв'язання проблеми блокади польсько-українського кордону. Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Я хотів би, щоб усі усвідомлювали, в який історичний момент ми повинні приймати рішення, коли ми говоримо про наші стосунки з сусідами, нашу позицію, а також внутрішню ситуацію, ситуацію на кордоні з Україною, фермерів, протестів. Мусимо знайти спільне розвʼязання, щоб зберегти інтереси польських фермерів", — сказав Туск.

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Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між двома державами. Зеленський запросив польських прем'єра та президента підтримати цей діалог. Він також звернувся до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь її представник.



Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак оголосив, що в понеділок, 26 лютого розпочнуться офіційні переговори з польськими фермерами, які протестують на кордоні з Україною.

Крім того, сьогодні держсекретар Канцелярії президента Польщі заявив, що Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського й польського урядів з представниками Європейської комісії для вирішення ситуації на кордоні.