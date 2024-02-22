Комітети Європарламенту з питань бюджету, з питань закордонних справ і з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримали програму фінансової підтримки України UkraineFacility на суму 50 мільярдів євро, повідомляють на сайті Європейського парламенту.
"Ключева бюджетна підтримка України була схвалена трьома парламентськими комітетами", - йдеться в повідомленні Європарламенту у соцмережі Х.
Загальна потужність Фонду для України становить 50 мільярдів євро для грантів, кредитів і гарантій, що показує, що "ЄС підтримує Україну стільки, скільки потрібно".
Key budgetary support for Ukraine has been approved by three parliamentary committees.— European Parliament (@Europarl_EN) February 22, 2024
The Ukraine Facility has an overall capacity of €50 billion for grants, loans and guarantees, showing that the EU stands by Ukraine for as long as it takes.
Details: https://t.co/wO1DG6cL0Z pic.twitter.com/Glj7YpHjLt
Також ухвалення цього рішення підтвердила депутат Європарламенту Віола фон Крамон, зазначивши, що іноземний комітет Європарламенту єдиний щодо підтримки України.
"Ми тільки що одержали UkraineFacility, фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро в найближчі роки. На пленарному засіданні наступної неділі в Страсбурзі весь парламент знову висловлює солідарність з Україною", - додала вона.
🇪🇺 European Parliament’s foreign committee is united in supporting #Ukraine. We just approved #UkraineFacility, a €50 Billion financial aid for the years to come.— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) February 22, 2024
On the next week's plenary in Strasbourg, the whole Parliament will once again stand together in solidarity with 🇺🇦 pic.twitter.com/GaX14f8wqk
Далі у вівторок, 27 лютого, на пленарному засіданні в Страсбурзі відбудеться голосування всього Європарламенту щодо ухвалення допомоги.
Раніше ми писали про те, що у контексті рішення ЄС про 50 млрд євро допомоги Україні генсек НАТО висловив сподівання, що Конгрес США незабаром також ухвалить законопроєкт із понад 60 млрд доларів для нашої держави.
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