Комітети Європарламенту з питань бюджету, з питань закордонних справ і з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримали програму фінансової підтримки України UkraineFacility на суму 50 мільярдів євро, повідомляють на сайті Європейського парламенту.

"Ключева бюджетна підтримка України була схвалена трьома парламентськими комітетами", - йдеться в повідомленні Європарламенту у соцмережі Х.

Загальна потужність Фонду для України становить 50 мільярдів євро для грантів, кредитів і гарантій, що показує, що "ЄС підтримує Україну стільки, скільки потрібно".