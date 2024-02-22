Комітети Європарламенту з питань бюджету, з питань закордонних справ і з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримали програму фінансової підтримки України UkraineFacility на суму 50 мільярдів євро, повідомляють на сайті Європейського парламенту.

"Ключева бюджетна підтримка України була схвалена трьома парламентськими комітетами", - йдеться в повідомленні Європарламенту у соцмережі Х.

Загальна потужність Фонду для України становить 50 мільярдів євро для грантів, кредитів і гарантій, що показує, що "ЄС підтримує Україну стільки, скільки потрібно".

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Також ухвалення цього рішення підтвердила депутат Європарламенту Віола фон Крамон, зазначивши, що іноземний комітет Європарламенту єдиний щодо підтримки України.

"Ми тільки що одержали UkraineFacility, фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро в найближчі роки. На пленарному засіданні наступної неділі в Страсбурзі весь парламент знову висловлює солідарність з Україною", - додала вона.

Далі у вівторок, 27 лютого, на пленарному засіданні в Страсбурзі відбудеться голосування всього Європарламенту щодо ухвалення допомоги.

Раніше ми писали про те, що у контексті рішення ЄС про 50 млрд євро допомоги Україні генсек НАТО висловив сподівання, що Конгрес США незабаром також ухвалить законопроєкт із понад 60 млрд доларів для нашої держави.

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