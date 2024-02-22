На Запорізькому напрямку 44 окрема артилерійська бригада Збройних сил України з гаубиці FH70 знищила російський склад з боєкомплектом.

Про це повідомило оперативне командування "Захід", оприлюднивши відео ураження у Telegram.

"44 окрема артилерійська бригада показує майстер-клас по сортуванню та утилізуванню сміття... Продовжуємо роботу. Ворог буде знищений та розбитий", - йдеться у підписі до відео.

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На кадрах зафіксовано, як українські військові заряджають гаубицю, після чого роблять кілька пострілів. Потім на відео з дрону видно вибух.

Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм надійшли на озброєння Збройних Сил України у травні 2022 року.

Українські артилеристи наголошували на їх ефективності, зауважуючи, що гаубиця доволі точна при другому пострілі.

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"Точність доходить до того, що перший снаряд падає біля цілі у приблизно 50-60 метрів, а з другого снаряду можна вже влучати в ціль", – цитувало українського артилериста видання "Мілітарний".

Гаубиця FH70 розвиває швидкість у 16 кілометрів на годину. За словами артилерістів, це надає змогу швидко сховати гармату у лісовій посадці.

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FH70 належить до класу саморухомих артилерійських систем завдяки двигуну Volkswagen об’ємом у 1,7 літра. Двигун не лише живить гідравліку гармати під час переведення її в бойовий стан або згортанні, а й дозволяє гаубиці самостійно рухатись.

"Особовий склад майже не напружується, у гаубиці майже все гідравлічне", – зауважували українські військові.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти понеділка, 19 лютого, намагалися наступати на Запорізькому напрямку, однак Збройні сили України відбили їхню атаку, знищивши особовий склад та техніку військ РФ.

Українські військові відбили попередній наступ російських сил поблизу Роботиного 17 лютого.