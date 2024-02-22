Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс оголосив, що Британія передасть Україні ще 200 протитанкових ракет Brimstone, а також підготує ще 10 000 українських військовослужбовців.

Про це він заявив у Палаті громад, пише "Укрінформ" із посиланням на Sky News.



"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України. Ці ракети вже мали значний вплив на поле бою", - сказав Шеппс.

Міністр додав, що Велика Британія продовжить тренувати українські війська разом з іншими союзниками. Вони підготують "ще 10 000 військовослужбовців у першій половині 2024 року".

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Шеппс наголосив, що цей рік для України є "вирішальним".

Раніше Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про запровадження понад 50 нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконну війну президента РФ Володимира Путіна в Україні.



Нові санкції запроваджені проти найбільших російських виробників боєприпасів та електроніки, компаній, які видобувають та торгують алмазами та нафтою, а також китайські, турецькі та білоруські компанії, які сприяли розвитку оборонно-промислового комплексу РФ.



Раніше ми писали про те, що Британія першою запровадила санкції проти росіян через смерть Навального. У британські санкційні списки потрапили шестеро осіб, серед яких керівник колонії Вадим Калінін та його заступники.