На тимчасово окупованій території АР Крим представники російсько-окупаційних військ продовжують політику спрямовану на мілітаризацію українських дітей, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні зазначається, що окупанти мають на меті запровадити “загальнодержавну систему підготовки громадян до військової служби”. Росіяни планують створити у кожному муніципальному утворенні суб’єктів РФ загальні центри так званого військово-патріотичного виховання та підготовку молоді до майбутньої служби.

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“При цьому, розглядається можливість діяльності регіональних відділень російської молодіжної військово-патріотичної організації “Юнармія”, яка заснована МО РФ у 2016 році”, - зазначили у ЦНС.



Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують примусово залучити українських дітей до навчання у військових вишах РФ.



Варто нагадати, що росіяни почали випускати з ув'язнених жінок, якщо ті підуть воювати проти України. Міноборони РФ обіцяє помилування ув'язненим жінкам, які підпишуть контракт, зокрема, на посади снайпера та штурмовика.



Крім того, напередодні “виборів” президента РФ окупаційна влада влаштувала обхід будинків на тимчасово окупованих росіянами територіях України.

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Раніше ми писали про те, що російських школярів вчать збирати дрони на уроках праці.