Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, виступаючи на засіданні Сейму, присвяченому другій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив про необхідність прийняти довгострокову програму підтримки України, пише Укрінформ з посиланням на сайт президента Латвії.

«Ми повинні інвестувати в розвиток ОПК, розвиваючи інноваційні та виробничі потужності. Латвія очолює коаліцію безпілотників. У той час, коли Україні не вистачає артилерійських снарядів, безпілотники допомагають українським захисникам знищувати війська та техніку РФ. Нарешті нам також потрібно ухвалити довгострокову програму військової підтримки України», – сказав Рінкевичс.

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За його словами, Латвія, яка нескінченно пояснює світові, чому потрібно підтримувати Україну та перемогти імперію зла, продовжуватиме залишатися «міцним плечем і союзником України в усіх міжнародних організаціях».

Також Латвія надалі підтримуватиме зусилля України щодо досягнення справедливого миру. Важливі напрямки цієї діяльності – зусилля зі створення міжнародного трибуналу під егідою ООН для забезпечення відповідальності російського керівництва, а також співпраця з міжнародними організаціями для повернення викрадених українських дітей.

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Рінкевичс закликав заради захисту свободи відкинути думки про можливість почувати себе втомленими, зібратися і робити все необхідне для збереження свободи просто зараз.

Президент Латвії акцентував на тому, що країна має виконати «домашнє завдання щодо зміцнення власної безпеки». Перш за все, потрібно завершити «епопею облаштування східного кордону», до нього мають бути доставлені загороджувальні споруди.



Також необхідно забезпечити підготовку до розгортання бригади НАТО та посилити службу громадянської оборони, національної гвардії. Пожежникам, поліціянтам, прикордонникам треба надати перспективу підвищення зарплат.

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«Економічні зв'язки з Росією повинні бути припинені. Гроші, які сподіваються заробити наші компанії, не принесуть нам процвітання. Кожен цент – це підтримка військових зусиль Росії. Треба припинити фінансування російської військової машини імпортом російського зерна. Обхід санкцій – це підтримка егоїзму та агресії Росії», - сказав Президент Латвії.

На його думку, це питання не лише уряду чи державної влади, а й морального вибору латвійських компаній і суспільства.



Раніше ми писали, що офіційно запрацювала коаліція з надання Україні безпілотників. Співлідерами міжнародної коаліції стали Велика Британія та Латвія. Очікується, що Україна зможе отримати тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.





