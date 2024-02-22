Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з дипломатами, представниками держав і міжнародних організацій, на якій назвав головні завдання України на 2024 рік, повідомили на сайті президента.

Зеленський зазначив, що на цей рік українська дипломатія має декілька абсолютно конкретних завдань.

Серед таких завдань він визначив захист українських громадян від російського терору завдяки військовій і фінансовій допомозі партнерів, повернення депортованих дітей і повернення українців з російського полону, реалізація Формули миру, а також активна міжнародна співпраця, зокрема, у плані оборонного виробництва, запровадження міжнародних санкцій проти Росії та конфіскації російських активів.

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За словами Президента, безумовним пріоритетом 2024 року є захист наших людей від російського терору. Друге завдання - це робота над реалізацією Формули миру, яка здатна відновити повну силу міжнародного права, порушеного Росією.



"Завдяки широкій міжнародній співпраці Формула миру поступово стає глобальною. Ми прагнемо об'єднати світову більшість заради її реалізації. Я вдячний кожній з ваших держав, які вже долучились до відповідної роботи", - зауважив Зеленський.

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Він підкреслив, що Формула миру базується на міжнародному праві і саме тому вона здатна принести мир – справжній, чесний та зрозумілий кожному народу, а також Формула миру здатна виконати життєво важливе гуманітарне завдання - повернути додому, в Україну, наших людей – дітей і дорослих, які депортовані в Росію, українських полонених та українських політичних бранців.

Третє завдання, яке стоїть перед Україною і партнерами цього року, за словами Зеленського, - це продовження оборонної співпраці, контроль за санкціями і конфіскація російських активів.

Також очільник країни висловив вдячність усім представникам іноземних держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні та з Україною попри війну. Він додав, що за два роки війни українці довели, що здатні досягти своїх цілей.