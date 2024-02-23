Загальний огляд

Зеленський прокоментував "божевільні заяви з Москви" і подякував ключовим союзникам за допомогу

Колишній президент і прем'єр-міністр Росії пообіцяв взяти "російське" місто Київ

Україна завершує підготовку до постачання винищувачів F-16

Президент Зеленський заявив, що лише перемога України протверезить Росію

У своєму вечірньому зверненні 22 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував войовничу риторику з боку Кремля, заявивши:

“Що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила. Тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості. Російське божевілля повинне програти цю війну. Ми зробимо все для цього. Дякую всім, хто б’ється заради України, працює заради України та допомагає!”

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Ці зауваження, зокрема, стосуються заяв колишнього президента і прем'єр-міністра Росії Дмітрія Медведєва про те, що Київ є "російським" містом, яке наразі загрожує існуванню Росії.

Зеленський також обговорив нову допомогу від кількох європейських та інших союзників, особливо Данії, Великої Британії та Нової Зеландії:

Більше по темі Партизани отруїли на смерть “важливих гостей із Москви” в окупованому Маріуполі Двоє з отруєних обідом та пивом мали працювати в Маріуполі на псевдовиборах президента Росії, а гості з Москви приїхали дати їм останні настанови й провести інспекцію.

“Данія — оголошено вже 15-й оборонний пакет. Боєприпаси, дрони, посилення наших воїнів. Дякую. Ціную, що всі наші домовленості з Метте, пані Прем’єр-міністром Данії, ідеально реалізовуються. Велика Британія — є оголошення про підготовку пакета, і зокрема він додасть сили для відбиття російських штурмів. Є пакет від Нової Зеландії, який посилить нашу логістику, розвідку і зв’язок.”