Загальний огляд
- Зеленський прокоментував "божевільні заяви з Москви" і подякував ключовим союзникам за допомогу
- Колишній президент і прем'єр-міністр Росії пообіцяв взяти "російське" місто Київ
- Україна завершує підготовку до постачання винищувачів F-16
Президент Зеленський заявив, що лише перемога України протверезить Росію
У своєму вечірньому зверненні 22 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував войовничу риторику з боку Кремля, заявивши:
“Що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила. Тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості. Російське божевілля повинне програти цю війну. Ми зробимо все для цього. Дякую всім, хто б’ється заради України, працює заради України та допомагає!”
Ці зауваження, зокрема, стосуються заяв колишнього президента і прем'єр-міністра Росії Дмітрія Медведєва про те, що Київ є "російським" містом, яке наразі загрожує існуванню Росії.
Зеленський також обговорив нову допомогу від кількох європейських та інших союзників, особливо Данії, Великої Британії та Нової Зеландії:
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“Данія — оголошено вже 15-й оборонний пакет. Боєприпаси, дрони, посилення наших воїнів. Дякую. Ціную, що всі наші домовленості з Метте, пані Прем’єр-міністром Данії, ідеально реалізовуються. Велика Британія — є оголошення про підготовку пакета, і зокрема він додасть сили для відбиття російських штурмів. Є пакет від Нової Зеландії, який посилить нашу логістику, розвідку і зв’язок.”
Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медведєв знову заявляє про початкову мету Москви — захоплення Києва
За даними Інституту вивчення війни (ISW), колишній підконтрольний Путіну президент Росії повторив початкові цілі Кремля щодо вторгнення в Україну:
“Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв заявив, що Росії, швидше за все, доведеться рано чи пізно захопити Київ, визначивши при цьому можливі подальші територіальні цілі Росії в Україні.
В інтерв'ю, опублікованому 22 лютого, Медведєв відповів на запитання, чи "залишиться ще якась частина України, яку [Росія] буде вважати легітимною державою, кордони якої [Росія] буде готова визнати.
Медведєв заявив, що Росія повинна "забезпечити свої інтереси" шляхом досягнення цілей "спеціальної військової операції", викладених президентом Владіміром Путіним, маючи на увазі російські вимоги щодо "демілітаризації", "денацифікації" та нейтралітету України.
Медведєв підтвердив намір Росії змінити владу в Україні, заявивши, що вона "повинна впасти, вона повинна бути знищена, вона не повинна залишитися в цьому світі".
Медведєв заявив, що Росія повинна створити "захисний кордон" для захисту від "посягань на землі [Росії]", включаючи обстріли й активні наступальні операції.”
Медведєв заявив, що він не знає, де Росія повинна "зупинитися", але Росія "можливо" повинна захопити й окупувати Київ "якщо не зараз, то через деякий час".
Медведєв заявив, що Київ є історично "російським" містом, звідки зараз походять "міжнародні" загрози існуванню Росії. Історично "російським" містом він назвав і Одесу, пише ISW.
Президент Зеленський заявив, що тривають останні приготування до прибуття F-16
Першою темою в зверненні президента Зеленського 22 лютого стало надходження F-16. Він заявив, що, крім інших нагальних питань, які обговорювалися на його ранковій нараді в цей день, його команда окреслила "підготовку нашої країни до переходу на F-16 — про це була спеціальна доповідь.
"Всі параметри для першої партії літаків: конкретні терміни поставок, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі позитивні", — сказав Зеленський.
Зокрема, він наголосив на необхідності посилення українських Повітряних сил для досягнення переваги в небі. "Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, і це фундаментальне завдання. Зокрема, це означає захист від російських керованих бомб і нові можливості на лінії фронту в цілому", — сказав він.
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