Відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного пов'язана з перезавантаженням військового керівництва. 

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Fox News. 

За його словами, йдеться не про зміну курсу, а про перебудову та зміну менеджменту військового командування. 

«Ми повинні бути швидшими. Це означає, що треба позбутися бюрократії, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними та швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей», - пояснив президент.

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Також ведучий запитав у Зеленського про присвоєння Залужному звання Героя України: мовляв, чи означає це, що генерал і надалі підтримуватиме політику президента ,чи піде в опозицію. 

Президент відповів, що це вибір Валерія Залужного. 

«Він захищав нашу націю і нашу країну. Я присвоїв йому звання Героя України, бо я дуже вдячний йому за це», - відповів Зеленський, спілкуючись із ведучим американського каналу FOX News Бретом Байєром на одній з локацій біля лінії фронту.

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Зеленський зауважив, що втрати росіян уп'ятеро перевищують українські.

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«Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення один до п'яти. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів», - сказав президент.

Раніше Зеленський назвав втрати армії РФ і ЗСУ в боях за Авдіївку. За його словами, тоді втрати російської армії були в сім разів більші за наші. 

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