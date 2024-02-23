22 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав з офіційним візитом Тегеран для перемовин з іранським колегою Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном. Його поїздка відбулася на тлі новин про передачу Іраном близько 400 балістичних ракет Росії для атак на Україну.

Про свій візит угорський урядовець повідомив у Facebook.

Під час візиту Сійярто підписав з іранською стороною двосторонню угоду, яка "відкриє ще більш активний вихід на іранський ринок високоякісних угорських сільськогосподарських технологій і продуктів харчування".

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Разом з тим, очільник МЗС Угорщини поскаржився, що "через масштабні міжнародні санкції економічне співробітництво з Іраном особливо складне, але не є неможливим.

Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

"Є сфери, які не постраждали від санкцій, такі як фармацевтика, охорона здоров'я, сільське господарство, харчова промисловість та водне господарство. За щасливим збігом, у цих галузях угорські компанії є світовими лідерами. 12 угорських компаній приїхали сьогодні до Ірану, аби з нашою допомогою шукати нові можливості для ринку", - розповів Сійярто.

На спільній пресконференції зі своїм іранським колегою він зазначив, що відвідав Тегеран, аби, серед іншого, запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході, яка становила би "величезну загрозу світовій безпеці".

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Разом з тим, Сійярто жодним чином не прокоментував активну підтримку Іраном російської сторони у війні проти України, хоча офіційно угорський уряд займає "миротворчу" позицію, виступаючи проти надання військової допомоги жодній стороні "конфлікту".

Нагадаємо, у Білому домі поки що не підтверджують передачу Іраном 400 балістичних ракет Росії, про яку цього тижня повідомили міжнародні ЗМІ.