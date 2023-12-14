Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на рахунки України надійшло близько $900 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"На рахунки України надійшло близько $900 млн від МВФ. Ці кошти підуть на фінансування першочергових бюджетних видатків", - написав Шмигаль у X (Twitter) і подякував Фонду за швидкі рішення на користь України та високу оцінку зусиль країни у впровадженні реформ.

 

Передеруковано з Interfax-Ukraine за згодою сторін.

Interfax-Ukraine
Interfax-Ukraine
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