За наказом російського керівництва, школярів у РФ навчатимуть за матеріалами інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У російські школи передали методичку для навчання дітей за матеріалами нещодавнього інтерв’ю президента РФ американському журналісту.

“Документ опублікований на порталі “Единый урок РФ”, рекомендує вчителям вивчати інтерв’ю разом із дітьми, проводити в класах дебати за темами розмови Путіна і Карлсона, залучати дітей до “дослідницьких проєктів” за мотивами інтерв’ю і розбирати його як медіатекст”, - зазначають активісти у ЦНС.

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На думку авторів методички, інтерв’ю допоможе школярам “краще зрозуміти позицію Росії на світовій арені” і розвинути критичне мислення.

Раніше ми писали про те, що у Росії створили загін зі спортсменів для участі у війні з Україною. Спонсорують загін під назвою "Союз" такі російські державні компанії як “Росатом” та “Сбербанк”.

Крім того, на тимчасово окупованих Росією територіях України місцевим жителям погрожують відібрати житло, якщо його не зареєстрували у російських реєстрах.

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