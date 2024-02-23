За наказом російського керівництва, школярів у РФ навчатимуть за матеріалами інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У російські школи передали методичку для навчання дітей за матеріалами нещодавнього інтерв’ю президента РФ американському журналісту.

“Документ опублікований на порталі “Единый урок РФ”, рекомендує вчителям вивчати інтерв’ю разом із дітьми, проводити в класах дебати за темами розмови Путіна і Карлсона, залучати дітей до “дослідницьких проєктів” за мотивами інтерв’ю і розбирати його як медіатекст”, - зазначають активісти у ЦНС.

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На думку авторів методички, інтерв’ю допоможе школярам “краще зрозуміти позицію Росії на світовій арені” і розвинути критичне мислення.



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