Вперше роботизований модуль Odysseus американського виробництва успішно приземлився на Місяці, повідомляє Space.com.

«Який тріумф! Odysseus дістався на Місяця. Цей подвиг — гігантський стрибок вперед для всього людства. Слідкуйте за оновленнями!»», — сказав глава NASA Білл Нельсон у відеозверненні.

Роботизований посадковий апарат Odysseus, побудований компанією Intuitive Machines з Х’юстона, приземлився біля південного полюса Місяця в ніч на п’ятницю за київським часом.

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Odysseus став першим за останні 50 років (з 1972 року) збудованим у США апаратом, що приземлився на Місяці, і першим приватним апаратом, який успішно здійснив посадку на поверхні супутника Землі.

На борту Odysseus було розміщено 12 вантажів. Шість із них, серед яких лазерний відбивач та радіоінструменти, є власністю NASA.



Ці інструменти призначені для збору даних, які допоможуть програмі NASA «Artemis», мета котрої - створити придатну для розміщення дослідників базу біля південного полюса Місяця до кінця цього десятиліття. Решта належить різним приватним замовникам.



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