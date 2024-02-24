Оновлено 10:00.

23 лютого українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 

Його «приземлили» над Азовським морем.

«Вітаю окупантів С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома…», - написав командувач Повітряних Сил Микола Олещук та оприлюднив відео падіння А-50. 

У Головному управлінні розвідки уточнили, що збитий А-50У - це нова модернізована російська версія літака.

Росіяни використовували його для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

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У розвідці показали траєкторію польоту збитого літака. 

Різке падіння швидкості та висоти підбитого А-50У зафіксували поблизу міста Єйськ в Краснодарському краї. 

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Згодом у ГУР розповіли подробиці. 

За даними розвідки, російський літак збили біля Приморсько-Ахтарська. 

Востаннє А50У злетів 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому «Ахтубінськ». Він «мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії» поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград. 

О 18:45 зафіксували різке припинення роботи радіолокаційного комплексу «шмєль», яким обладнано А-50У. 

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«Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи», - зазначають у розвідці. 

У ГУР додали, що після збиття А50У росіяни відкликали з бойової роботи ще 5 своїх літаків. За інформацією розвідки, частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

У розвідці кажуть, що втрата А-50У - це черговий серйозний удар по  потенціалу та можливостях РФ. Його вартість - 350 мільйонів доларів.

ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що А-50 вдалося збити з радянської ЗРК С-200.

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Це не перша така втрата росіян від початку року. 

14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.

Тоді ми пояснювали наскільки цінні такі літаки та які завдання вони виконують. 

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