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23 лютого українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Його «приземлили» над Азовським морем.
«Вітаю окупантів С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома…», - написав командувач Повітряних Сил Микола Олещук та оприлюднив відео падіння А-50.
У Головному управлінні розвідки уточнили, що збитий А-50У - це нова модернізована російська версія літака.
Росіяни використовували його для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
У розвідці показали траєкторію польоту збитого літака.
Різке падіння швидкості та висоти підбитого А-50У зафіксували поблизу міста Єйськ в Краснодарському краї.
Згодом у ГУР розповіли подробиці.
За даними розвідки, російський літак збили біля Приморсько-Ахтарська.
Востаннє А50У злетів 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому «Ахтубінськ». Він «мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії» поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград.
О 18:45 зафіксували різке припинення роботи радіолокаційного комплексу «шмєль», яким обладнано А-50У.
«Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи», - зазначають у розвідці.
У ГУР додали, що після збиття А50У росіяни відкликали з бойової роботи ще 5 своїх літаків. За інформацією розвідки, частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.
У розвідці кажуть, що втрата А-50У - це черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях РФ. Його вартість - 350 мільйонів доларів.
ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що А-50 вдалося збити з радянської ЗРК С-200.
Це не перша така втрата росіян від початку року.
14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.
Тоді ми пояснювали наскільки цінні такі літаки та які завдання вони виконують.
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