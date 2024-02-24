Оновлено 10:00. 23 лютого українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Його «приземлили» над Азовським морем. «Вітаю окупантів С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома…», - написав командувач Повітряних Сил Микола Олещук та оприлюднив відео падіння А-50.

У Головному управлінні розвідки уточнили, що збитий А-50У - це нова модернізована російська версія літака. Росіяни використовували його для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Advertisement У розвідці показали траєкторію польоту збитого літака. Різке падіння швидкості та висоти підбитого А-50У зафіксували поблизу міста Єйськ в Краснодарському краї.

Згодом у ГУР розповіли подробиці. За даними розвідки, російський літак збили біля Приморсько-Ахтарська. Востаннє А50У злетів 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому «Ахтубінськ». Він «мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії» поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград. О 18:45 зафіксували різке припинення роботи радіолокаційного комплексу «шмєль», яким обладнано А-50У. Advertisement «Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи», - зазначають у розвідці. У ГУР додали, що після збиття А50У росіяни відкликали з бойової роботи ще 5 своїх літаків. За інформацією розвідки, частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.