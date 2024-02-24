Україна розробила та запропонувала Польщі план для розблокування кордону. Він складається з п’яти кроків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна погоджується з обмеженнями Єврокомісії щодо аграрного експорту.

Йдеться, зокрема, про обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор. Україна згодна експортувати до ЄС ці товари без квот та мит в об'ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. У випадку перевищення цих показників обмеження повертатимуться.

Також Київ готовий продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпаку. Тобто, без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок.

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Провести невідкладний скринінг кластерів аграрної політики та транспорту.

«Це потрібно для того, аби раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам Світової організації торгівлі», - пояснив Шмигаль.

Водночас принципова позиція України - це повна лібералізація торгівлі з ЄС та продовження «економічного безвізу».

Україна пропонує Польщі разом звернутися до Єврокомісії з закликом зупинити аграрний експорт Росії в ЄС.

В Уряді кажуть про зростання російського експорту до ЄС під час війни.

«За 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік - 4,9 млн тонн», - повідомив прем'єр.

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Створити Тристоронній штаб за участі України, Польщі та Європейської комісії.

Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску, якщо проблему не буде вирішено.

«Блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна. Сьогодні ця блокада загрожує національній безпеці України», - зазначив Денис Шмигаль.

Він підтримав ініціативу польського прем'єра Дональда Туска внести до переліку об’єктів критичної інфраструктури прикордонні пункти пропуску з Україною та відповідні ділянки залізниці.

«Ми вдячні польському Уряду за чітку позицію щодо пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів. Вважаємо, що такий підхід має бути поширено на критично необхідне Україні пальне», - додав прем'єр.

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Україна вважає, що Тристоронній штаб має працювати цілодобово, а питання блокади кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня - дати, коли заплановане спільне засідання урядів України та Польщі.