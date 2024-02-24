Напередодні другої річниці повномасштабної війни той факт, що українська армія може на шмаття розривати музейні експонати Кремля, є ще не найгіршою новиною для країни, яка колись мала чи не найбільший і не найзагрозливіший парку бойових броньованих машин на планеті. Найбільша зараз проблема для росіян – це дрони.

Під час атаки 17 лютого близько 20 російських танків Т-55 і Т-62 часів холодної війни з гуркотом рушили на північ, ставши сталевим наконечником масованого наступу на село Роботине, передову позицію Збройних сил України на південному херсонському напрямку. Те, що відбувалося далі, було засвідчено на геолокаційному відео з дрона та у подальших «звітах про завершення дій».

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Тактика наступу на відкритій місцевості великими танковими групами за часів холодної війни була добре знайома ізраїльським та сирійським танкістам, які воювали на Голанських висотах у 1973 році. На чолі цієї атаки йшли тоді бійці й техніка 42-ї мотострілецької дивізії Росії.

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Українські безпілотники FPV, оснащені протитанковими боєприпасами, атакували російську броньовану колону з відстані у два-три кілометри, цілячись у відносно тонку броню на даху башти танка й моторній палубі.

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Потім, використовуючи оборонну тактику, прийняту зараз у підрозділах ЗСУ, бійці 65-ї окремої мотопіхотної бригади вразили російську штурмову групу з артилерії касетними боєприпасами і протитанковими ракетами. Це призупинило рух бронетехніки росіян, а їхня піхота поховалася в траншеях і воронках від снарядів, де їх добивали нові безпілотники-камікадзе, що кружляли над полем бою. Світові видання на чолі з журналом Forbes детально описали цю подію.

Під час бою 20 лютого на схожій місцевості, зафіксованого підрозділом операторів безпілотників «Спартан», який допомагав тримати оборону в цьому секторі, колона з восьми російських бронемашин на чолі з Т-55 пішла в наступ. Ці танки були ідентичними танкам Т-55, які Радянським Союзом застосовував під час свого вторгнення в Угорщину в 1956 році, за винятком того, що на танках в Україні встановили екрани, що мали захистити їх від дронів. Цей бій стався в полі біля села Новомихайлівка, де архаїчні танки росіян знову ж таки розбили на друзки квадрокоптерами-камікадзе, які спритно влучили в бортову броню танків.

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Президент Володимир Путін і кремлівська пропагандистська машина протягом останніх 24 місяців розглядали втрати танків у битвах в Україні, подібних до бою під Роботиним, як незначні втрати, які російський військово-промисловий комплекс легко надолужить.

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Згідно з бравурними повідомленнями російських державних ЗМІ, російська промисловість щомісяця випускає набагато більше танків, ніж українські солдати з таких підрозділів, як 65-та бригада чи підрозділ операторів безпілотників «Спартан», можуть усі разом знищити. У телерепортажі про відвідування 15 лютого президентом Путіним великого танкового заводу в Нижньому Тагілі російський лідер потискав руки робітникам і схвально посміхався, дивлячись на сучасний танк Т-90М, який ті збирали.

Путін заявив на камери, що російська армія повністю оснащена сучасними бойовими машинами, а історичної опори російської військової могутності, її танків, мовляв, росіяни зараз виробляють в п’ять разів більше, ніж у довоєнний період.

Але незалежні спостерігачі та військові аналітики, особливо в Україні, куди, ймовірно, й має бути спрямована переважна більшість нових російських танків, постійно вказують на присутність на полі бою 70-річних танків. Це вважається лише одним із багатьох доказів того, що за останні 24 місяці в боях в Україні було знищено набагато більше російських танків, ніж Росія може компенсувати, що б там не говорили російські пропагандисти та сам Путін.

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Згідно з даними, наведеними 21 лютого Oryx, аналітичною групою, яка досліджує інформацію з відкритих джерел, використовуючи для підрахунку втрат військової техніки незалежно перевірені фото та відео, з початку війни Російська Федерація втратила 2754 танки. Оскільки, безперечно, не вся знищена або пошкоджена техніка потрапляє на зображення в Інтернеті, реальна кількість втраченого росіянами, безсумнівно, значно більша.

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Статистика, оприлюднена Генштабом Збройних Сил України 22 лютого, зібрана на основі підрахунку людських втрат, підтверджених відео або фото, зафіксованих українськими військовими в польових умовах, свідчить про те, що кількість знищених усіма способами російських танків наразі становить 6523 бойових машини.

Деякі незалежні спостерігачі припустили, що ця кількість втрат завищена на 10-20 %, тоді як інші вважають її сильно завищеною. За оцінками, опублікованими британським міністерством оборони 29 січня, втрати російських танків становлять 2600 одиниць. У брифінгу Raytheon, опублікованому 17 лютого, вказувалось, що росіяни вже втратили в Україні 2402 танки.

«Росія, ймовірно, може генерувати щонайменше 100 ОБТ на місяць і, отже, зберігає здатність компенсувати втрати на полі бою й підтримувати такий (порівняно незначний) рівень наступальної активності», – йдеться у звіті британської розвідки.

Більшість незалежних спостерігачів вважає, що Росія здатна виробляти трохи більше 100 танків на місяць на заміну втраченим, і цього, мабуть, достатньо. Деякі з цих машин – найсучасніші Т-90, але більшість – це капітально відремонтовані Т-72, а також дедалі більше застарілі Т-62 і Т-55, витягнуті з нафталіну. Ці музейні експонати потрапляють на фронт приблизно кожні 30 днів. Деякі оцінки свідчать, що за умови відсутності великих боїв такий темп постачання танків дозволить Кремлю компенсувати поточні втрати та уникнути повного виснаження танкового парку.

У своєму огляді Military Balance за 2024 рік Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) підрахував, що враховуючи приблизно 4-5 тисяч старих танків, розкиданих по всій Росії та придатних для ремонту або просто передачі на озброєння зі складу, за нинішніх показників втрат Кремль зможе постачати на свою війну в Україні близько сотні відремонтованих або нових машин на місяць протягом наступних трьох років.

Втім деякі аналітики ставлять під сумнів здатність Росії віднайти необхідну кількість танків. Україна стверджує, що її виробники ударних безпілотників, згідно даних з відкритих джерел, наразі щомісяця виробляють від 5 до 10 000 дронів, здатних нести протитанкові боєприпаси. За словами президента України Володимира Зеленського, до кінця 2024 року в ЗСУ буде у вісім-десять разів більше ударних безпілотників вартістю близько 500 доларів кожен, здатних знищити Т-90М вартістю 2 мільйони доларів.

Ударні безпілотні літальні апарати зараз настільки поширені в ЗСУ, як стверджують десятки бойових звітів, що під час великих боїв підрозділи, що обороняються, часто мають три або й більше дронів, які кружляють над головою в очікуванні цілі, яку потрібно атакувати. Це чимось нагадує тактику підтримки з неба, яку сповідують військові НАТО.

4 лютого – більш ніж через місяць після припинення поставок зброї зі США, на тлі гострої нестачі снарядів, через яку деякі українські артилерійські батареї мають п’ять або й менше снарядів на день – російська армія пережила свій другий чи третій найгірший день за всю війну за втратами танків по всій лінії фронту.

Попередній денний рекорд знищення танків (ймовірно 120 машин) був встановлений на початку березня 2022 року, коли російські танкові колони зупинили на щляху до Києва масованими артилерійськими ударами, сучасними протитанковими ракетами, які скидали з безпілотників розміром з літак, а також обстрілами з гранатометів піхотними підрозділами.

Через два роки після початку війни російські танки переважно гинуть в Україні інакше. Численні відео з поля показують, як російські танки, будь то Т-55 чи Т-90М, нищать у більш сучасний спосіб. Крихітні FPV- дрони один за одним врізаються в танк, доки він не зупиняється й не спалахує. 4 лютого у ЗСУ вразили 55 російських танків, що перевищує половину передбачуваного місячного виробництва в РФ усіх типів танків.

Оператор безпілотника 46-ї бригади, одного з українських підрозділів, які брали участь у тому бою 4 лютого, стверджував, що все виглядає досить просто. З точки зору українського солдата, якого атакують російські танки, спостерігається експоненціальне зростання кількості українських протитанкових безпілотників, а от російських танків – ні. За його словами, найближчим часом українське поле бою стане місцем, де іржаві старі російські танки будуть поступово перемелені зграями українських безпілотників.

У своєму Telegram-каналі цей військовий написав: «У Роботиному [Запорізька обл.] ворог активно застосовував проти нас бронетехніку. Він майже повністю повторив минулі тактичні помилки… Були й БМП-1, і танки Т-55 і Т-62. Раніше (росіяни) використовували такі танки для стрільби із захищених позицій (як артилерію), тому що їхня броня недостатня для захисту від протитанкової зброї та FPV-дронів. Це свідчить або про скорочення (російських) танкових резервів… Або про дуже цинічний підхід (російського командування) – навіщо посилати в атаку нову техніку, якщо танк не може прожити на полі бою більше години?»