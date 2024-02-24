Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. За словами глави держави, підписаний документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між країнами. Під час перемовин лідери також обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7. «Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року», - сказав президент. Advertisement

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про ще одну безпекову угоду. Такі домовленості президент підписав з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. «Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості», - прокоментував Володимир Зеленський. Протягом 2024 року Канада пообіцяла виділити Україні 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги.