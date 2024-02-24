Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. 

За словами глави держави, підписаний документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між країнами. 

Під час перемовин лідери також обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

«Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року», - сказав президент. 

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Крім того, Володимир Зеленський повідомив про ще одну безпекову угоду. 

Такі домовленості президент підписав з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості», - прокоментував Володимир Зеленський.

Протягом 2024 року Канада пообіцяла виділити Україні 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги.

До другої річниці повномасштабної війни до Києва приїхали президентка Єврокомісії та прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

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Вони відвідали Гостомель, звідки росіяни планували «взяти Київ за три дні», а також поклали квіти до Стіни пам'яті на Михайлівській площі у Києві. 

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