Українські військові здійснили відхід від села Ласточкіне, яке розташоване в шести кілометрах від Авдіївки.

Про це речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив в ефірі телемарафону.

"Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине", - сказав він.

Як пояснив Лиховій, такий маневр був необхідний, аби організувати оборону по лінії Орлівка-Тоненьке-Бердичі й не допустити подальшого просування противника в західному напрямку.

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У неділю стало відомо, що Сили оборони України відійшли на західні околиці села Ласточкине, тоді як російська армія продовжувала штурми на Авдіївському напрямку за підтримки авіації та артилерії.

Ще 20 лютого Deep State писав, що після захоплення Авдіївки російські війська просунулись на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине.

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Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові вийшли з Авдіївки, аби уникнути оточення.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським зауважив, що ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу.