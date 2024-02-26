У понеділок, 26 лютого лідери 21 країни Європи та Північної Америки під лідерством президента Франції Емманюеля Макрона візьмуть участь у конференції на підтримку України у Парижі. Вона розпочнеться в Єлисейському палаці о 17:00 і триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву дипломатичного радника французького лідера Емманюеля Бонна.

"Наш меседж полягатиме у тому, аби показати нашу рішучість та зробити все можливе, щоб перемогти Росію. Ми не фаталісти, і не налаштовані на приреченість і похмурість. Ми налаштовані рішуче", - зазначив він.

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За словами Бонна, Макрон прагне досягнути "колективного стрибка вперед" у питанні допомоги Україні.

Робоча зустріч відбудеться у форматі "дуже відкритої дискусії, яка покликана сприяти вирішенню критично важливого питання фінансової та військової підтримки України, поки американська допомога заблокована республіканськими суперниками президента Джо Байдена у Конгресі", пояснив Бонн.

Очікується, що Польща, Румунія, Фінляндія і Литва будуть представлені на рівні президентів, від Німеччини має приїхати канцлер Олаф Шольц, від Великої Британії - міністр закордонних справ Девід Кемерон, від Канади, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Данії, Ірландії, Словенії, Хорватії, Португалії, Іспанії, Чехії, Естонії, Греції і Латвії - очільники урядів. А від Сполучених Штатів до обговорення долучиться помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джим О'Брайен.

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За інформацією канцелярії Макрона, за підсумками зустрічі лідери країн не планують оголошувати про нові пакети озброєння для України, оскільки цей формат ініційовано для мозкового штурму щодо шляхів підвищення ефективності та посилення координації між союзниками та Україною.

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Речники президента Франції підкреслили, що лідерів вдалося мобілізувати в рекордно короткі терміни - рішення про проведення такої зустрічі ухвалили лише в суботу, 17 лютого.

Нагадаємо, Україна і США підпишуть безпекову угоду після ухвалення допомоги в Конгресі: Kyiv Post зібрав, що про неї відомо.