Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на полях форуму "Україна. Рік 2024" прокоментував терміни підписання безпекової угоди з США на виконання Спільної декларації G-7, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.
На його думку, двостороння угода між Україною і США, ймовірно, буде підписана вже після ухвалення Конгресом США законопроєкту з 60 млрд дол. допомоги Україні, але до саміту НАТО.
"Ціль в тому, аби кожна угода була дійсно сильною, мала свою родзинку для кожної країни, тому тут не питання часу, а питання якості та результату", - підкреслив очільник ОПУ.
Окрім цього, Єрмак анонсував нові домовленості про гарантії безпеки для України найближчим часом.
Заступник керівника Офісу президента з міжнародних і дипломатичних питань Ігор Жовква додав, що безпекова угода між Україною і США буде однією з найпотужніших.
"На сьогодні робота триває. Ми не коментуємо перебіг переговорів, дедлайни, але побачите, що це буде одна з найсильніших угод. Закладаємо механізми, щоб ця угода, так само як і інші, працювала 10 років. Єдиною можливістю її скасування може бути вступ України до НАТО раніше", - розповів Жовква, нагадавши, що Київ і Вашингтон вже провели два раунди перемовин щодо безпекової угоди.
Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що безпекова угода зі Сполученими Штатами міститиме конкретні умови щодо виділення коштів.
"У нас є деякі кроки - це гарантії безпеки. Там зʼявилася дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики в Сполучених Штатах... Але розраховую на те, що США залишаться лідерами демократії у світі", - зазначив український лідер на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024".
Нагадаємо, минулими вихідними Україна підписала безпекові угоди з Італією та Канадою. А першою країною поза G-7, яка підписала домовленість про гарантії безпеки для України, стала Данія. Kyiv Post зібрав, чим цей документ відрізняється від попередніх.
За підсумками візиту до Токіо прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Київ і Токіо ведуть перемовини щодо безпекової угоди між країнами.
16 лютого президент України Володимир Зеленський в межах візитів до Німеччини та Франції підписав з лідерами цих держав угоди про співробітництво у сфері безпеки. Kyiv Post зібрав ключові умови безпекової угоди між Україною і Німеччиною, а також Францією.
У середині січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський у Києві підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.
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