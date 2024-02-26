Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на полях форуму "Україна. Рік 2024" прокоментував терміни підписання безпекової угоди з США на виконання Спільної декларації G-7, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

На його думку, двостороння угода між Україною і США, ймовірно, буде підписана вже після ухвалення Конгресом США законопроєкту з 60 млрд дол. допомоги Україні, але до саміту НАТО.

"Ціль в тому, аби кожна угода була дійсно сильною, мала свою родзинку для кожної країни, тому тут не питання часу, а питання якості та результату", - підкреслив очільник ОПУ.

Advertisement

Окрім цього, Єрмак анонсував нові домовленості про гарантії безпеки для України найближчим часом.

Заступник керівника Офісу президента з міжнародних і дипломатичних питань Ігор Жовква додав, що безпекова угода між Україною і США буде однією з найпотужніших.

"На сьогодні робота триває. Ми не коментуємо перебіг переговорів, дедлайни, але побачите, що це буде одна з найсильніших угод. Закладаємо механізми, щоб ця угода, так само як і інші, працювала 10 років. Єдиною можливістю її скасування може бути вступ України до НАТО раніше", - розповів Жовква, нагадавши, що Київ і Вашингтон вже провели два раунди перемовин щодо безпекової угоди.

Advertisement

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що безпекова угода зі Сполученими Штатами міститиме конкретні умови щодо виділення коштів.

"У нас є деякі кроки - це гарантії безпеки. Там зʼявилася дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики в Сполучених Штатах... Але розраховую на те, що США залишаться лідерами демократії у світі", - зазначив український лідер на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024".

Нагадаємо, минулими вихідними Україна підписала безпекові угоди з Італією та Канадою. А першою країною поза G-7, яка підписала домовленість про гарантії безпеки для України, стала Данія. Kyiv Post зібрав, чим цей документ відрізняється від попередніх.

Advertisement

За підсумками візиту до Токіо прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Київ і Токіо ведуть перемовини щодо безпекової угоди між країнами.

16 лютого президент України Володимир Зеленський в межах візитів до Німеччини та Франції підписав з лідерами цих держав угоди про співробітництво у сфері безпеки. Kyiv Post зібрав ключові умови безпекової угоди між Україною і Німеччиною, а також Францією.

У середині січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський у Києві підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.