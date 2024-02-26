Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти передачі Україні в німецьких крилатих ракет Taurus. Він вважає, що це може втягнути його країну у війну з РФ

Своє рішення він озвучив 26 лютого на редакційній конференції, організованій у Берліні німецькими інформагентством dpa. Про це повідомляє RND.

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система. Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", - висловився Шольц.

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За словами Щольца, Німеччина не має рівнятися на те, що роблять у плані передачі ракет британці та французи.

Taurus можуть з високою точністю вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Її називають, зокрема, "вбивцею бункерів".

Більше по темі Партизани попсували танки, які росіяни завезли на залізничну станцію в Євпаторії Техніку на станції партизани помітили ще 23 лютого, і відтоді частину танків росіяни перекинули на фронт.

Шольц зазначив, що він "дуже роздратований відсутністю балансу" між дискусіями про систему Taurus та "тим, що дійсно потрібно зараз".

Він нагадав, що "чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані", але не обов’язково Taurus.

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Україна звернулась до ФРН з проханням надати ці ракети в травні минулого року. Багато політиків у Німеччині підтримали це прохання, втім уряд і особисто канцлер неодноразово давали зрозуміти, що вважають це надто небезпечним для Федеративної республіки.