В інтерв’ю для телеканалу Fox News Володимир Зеленський відповів, зокрема, на головне питання: коли закінчиться війна в Україні?

Коли закінчиться війна в Україні: прогнози на 2024 рік

Коли закінчиться війна? Що варто розуміти кожному

Президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання журналістів телеканалу Fox News щодо завершення війни в Україні, заявив, що готовий до переговорів з російським президентом Путіним, але не збирається відступати від своїх принципів. До того ж зараз не найкращий час для початку будь-яких перемовин, а домовленості з Путіним ніколи не дадуть Україні гарантій безпеки, лише призведуть до замороження конфлікту.

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"Переговори з танками на нашій території, під час окупації України та знищення наших людей – це не переговори, – зауважив Зеленський. – Макрон та Шольц говорили з Путіним до початку війни. І він стверджував, що жодного вторгнення не буде. Тож — хоч би що він казав, цьому не можна вірити".

Тоді як міжнародні експерти прогнозують, що військовий конфлікт на нашій території може тривати аж до кінця 2025 року, Зеленський заявив, що світ просто боїться змін та не готовий до програшу Путіна. Він також наголосив про необхідність надання міжнародної допомоги Україні у вигляді військової та гуманітарної підтримки.

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“Тільки якщо Путін помре”. Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році?

«Єдиний спосіб для можливого завершення війни в Україні у 2024 році, це якщо Володимир Путін помре», – такі заяви неодноразово робили міжнародні експерти, зокрема Бет Кнобель, професорка комунікацій і медіадосліджень Університету Фордхема та колишня керівниця московського бюро CBS News. Але навіть це не гарантує що війна проти України перестане бути пріоритетом для Росії. Адже вона вже інвестувала занадто багато свого «національного іміджу» для перемоги над Україною.

Міжнародні експерти із задоволенням говорять про можливу поразку Путіна через нестачу боєприпасів та активну підтримку України світовими партнерами. У своєму інтерв’ю Верховний головнокомандувач Зеленський розповів, що Путін перетнув усі червоні лінії. Світ, усвідомивши цю загрозу, може врятувати Україну від подальшого наступу російських військ якщо надасть більше військової допомоги. Саме міжнародна підтримка від ЄС та США може забезпечити нашій країні перемогу. Смерть президента Росії це лише один з важелів, який потенційно буде сприяти швидшому закінченню війни.

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Скільки триватиме війна в Україні залежить від підтримки ЄС та США

Доля війни наразі вирішуватиметься далеко від реального поля бою на сході та півдні України. Й хоча зараз ситуація на лінії зіткнення не на користь України, але це не означає, що треба втрачати надію. Важливо залишатися впевненими у своїх силах, попри всі труднощі, які можуть виникнути на шляху до перемоги. Тим паче що завдяки продуманій тактиці ведення бою та значному вкладу військового керівництва ЗСУ, наші втрати відносно втрат ворога наразі складають один до п'яти.

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Так, наприклад, генерал-лейтенант армії у відставці Стівен Твітті, колишній заступник командувача Європейського командування США та Шон Вокер, журналіст видання The Guardian, вважають, що відсутність додаткового фінансування з боку США та Європейського союзу "буде катастрофою для України". На подальше фінансування та підтримку України можуть вплинути вибори президента США у листопаді 2024 року. Перемога Дональда Трампа потенційно здатна відкрити для Росії нові шляхи вирішення військового конфлікту, які будуть далеко не на нашу користь.

Сем Кренні-Еванс, аналітик з питань оборони Королівського інституту об’єднаних служб, погоджується з тим, що на цю мить Україна дуже залежна від США щодо отримання фінансової підтримки та новітнього озброєння, набагато більше, ніж від ЄС. Він також додає: "Якщо новий президент США буде вести свою політику не на користь України, а разом з тим ЄС не буде активно діяти, щоб дати Україні шанс на виживання та перемогу — військовий прогноз на 2024 рік виходить не дуже оптимістичним".

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Які експертні думки про вирішення конфлікту?

Шлях перемоги для України: крах режиму Путіна в Росії

Попри заяву Валерія Залужного про те що "глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде» і війна ризикує перейти у затяжну позиційну форму, ми все ще плекаємо великі надії на перемогу. З кожним роком українська армія стає сильнішою і більш підготовленою до війни. Багато експертів вважають, що Україна має всі шанси відстояти власну незалежність та відновити свою територіальну цілісність.

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Після окупації Криму та вторгнення на Донбас, на той момент перший заступник глави адміністрації президента РФ В'ячеслав Володін заявив: «Є Путін – є Росія, немає Путіна – немає Росії». Це твердження може бути вірним і щодо перспективи продовження війни проти України. На думку переважної більшості міжнародних оглядачів та експертів, сам президент РФ ніколи не піде на цей крок за життя. Але його смерть може відкрити можливість закінчити цю війну – або щонайменше поставити на паузу. Тому перспектива перемоги для України може критися в зміні політичного керівництва РФ: зміниться лідер — з'явиться реальний шанс для перемовин.

Ще один сценарій — державний переворот. Зі статистичних даних випливає, що це не така вже й надзвичайна подія, адже за оцінками американських істориків, лише з 1950 по 2010 рік у світі відбулося 457 державних переворотів, з яких понад половина були успішними. Навіть у самій Росії лише у 20 столітті відбулось три: Жовтневий переворот більшовиків під керівництвом Леніна у 1917 році, відставка Хрущова у 1964 році, путч під керівництвом президента РФ Бориса Єльцина у 1993 році. Тому підтримка з боку міжнародних союзників та власні реформи можуть збільшити наші власні шанси на успішне ведення війни, а зміна державної влади у РФ змусити Кремль переглянути власні плани щодо продовження війни в Україні.

Підтримка НАТО і світових лідерів

Починаючи з повномасштабного вторгнення Україна важко здобувала принципову згоду західних партнерів на постачання потужного далекобійного озброєння, боєприпасів до нього та важкої техніки. Але навіть коли цих домовленостей було досягнуто, гострим залишилося питання потужностей Заходу, який був не готовий до збройного конфлікту такого масштабу. Наразі всі заводи ЄС працюють на повну потужність, але все одно не встигають виконувати замовлення. Через це безперервний потік зброї для України під загрозою, що знижує наші власні можливості для оборони та контрнаступу.

Більшість фахівців вважають, що Україна мала б значно кращу ситуацію на фронті зараз, якби вона отримала б зброю раніше і в належній кількості — від ракет до бойових машин піхоти, танків, артилерії, систем протиповітряної оборони, а також винищувачів F-16 чи інших подібних літальних апаратів, яких досі немає. Це особливо сильно вплинуло на літній наступ ЗСУ, який, за словами президента Володимира Зеленського, не виправдав очікувань.

Згідно з оцінками Bloomberg, замість обіцяних до 1 березня мільйона боєприпасів країни ЄС можуть поставити Україні максимум 600 тисяч – через затримки у виготовленні та страх щодо скорочення запасів Заходу. Хоча західні політики й експерти запевняють що готові підтримувати Україну "так довго, як буде треба", насправді наші партнери вже сильно втомилися від війни та витрачання великої кількості грошів та сил на підтримку України.

То коли закінчиться війна?

Це питання, яке хвилює багатьох українців, які вже на межі своїх можливостей та мріють про скоріше закінчення бойових дій. Експерти роблять обережні прогнози щодо цього питання: дехто каже, що війна триватиме ще декілька років, а хтось запевняє що активні бойові дії з нами ще на десятиліття. На тлі загострення міжнародних конфліктів між Китаєм та Тайванем, а також початком бойових дій між Палестиною та Ізраїлем, напруження серед світової спільноти тільки зростає.

"Не дуже справедливо питати в українців, коли закінчиться війна, – стверджує президент Зеленський. - Ми робимо все можливе, щоби вона скінчилася. Але давайте відверто: світ не дуже готовий до поразки Путіна. І світ боїться змін у Росії. Отже, коли світ зрозуміє, що Путін переступив всі червоні лінії, що він не дуже адекватна людина, яка загрожує всьому світу, чий план — це знищення НАТО, — коли це станеться, тоді війна і закінчиться".

Ось кілька авторитетних оцінок від експертів, сформовані на кінець 2023 року — початок 2024 року:

За інформацією від американського CNN, з посиланням на данні від розвідки США та інших західних країн, передбачається, що війна в Україні може тривати ще від 2 до 5 років.

В інтерв'ю Донбас Реалії на кінець 2023 року британський генерал у відставці, який був заступником головнокомандувача військ НАТО в Європі з 2011 по 2014 рік, Річард Ширреф сказав, що він передбачає продовження російських наступів у 2024 році, але також й зростання власних сил України. Він також зазначив, що це зможе створити Україні умови для перемоги над Росією приблизно у 2025 році. Але загалом Ширреф вважає, що цей конфлікт триватиме ще дуже довго.

Згідно з Global Risks Report 2024, який був представлений світові під час саміту Всесвітнього економічного форуму в Давосі, протягом наступних двох років військові дії в Україні можуть періодично чергуватися між ескалацією й замороженням.

Прогнози Зеленського й війна між Росією та НАТО

Український бойовий дух залишається високим: перемога за нами

"Протягом цих двох років російські війська окупували Харківську область, а тепер ми знову контролюємо її. Ми розблокували Чорне море, й наразі маємо зернові коридори, ми знищили декілька кораблів російського флоту, — заявив в інтерв’ю для Fox News президент Зеленський. - Все це було зроблено за два роки. Так, минулий рік був складним для нас, але… те, що ми вже зробили, — це була добра робота".

"Ми повинні бути швидшими, — додав він. - Це означає, що ми маємо позбутися бюрократії, яка тормозить нас. Інакше ми не матимемо жодного шансу. Нам потрібно бути більш технологічно розумними. І, звісно, діяти швидше".

Новий головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський також відповів на запитання про те, коли війна в Україні може закінчитися.

"Все залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій. В цьому і полягає перспектива. Стійкості та сили духу в нас вистачає, нам не вистачає підтримки – боєприпасів і техніки", - сказав Сирський.

Заяви та дії президента РФ: війна Росії проти НАТО

Війна Росії проти України може не просто не завершитись – вона може ще масштабуватися. Захід з 2014 року намагається уникнути ескалації до рівня «Росія – НАТО». Найбільше до цього доклалась сама держава-агресор, регулярно погрожуючи Заходу то «болісними заходами», то «глобальною катастрофою» і «знищенням», а то і відверто – застосуванням ядерної зброї. Все це через їх активну підтримку та допомогу Україні. Нехай ніхто насправді й не вірив в те, що Росія реально спробує застосувати ядерну зброю, наразі очевидно що від неї можна очікувати чого завгодно.

Німецьке видання Bild опублікувало сценарій, згідно з яким РФ може вторгнутися на територію країн НАТО у травні 2025 року. У документі детально описано послідовність подій які ведуть до загострення конфлікту між країнами НАТО та Росією місяць за місяцем, згідно з ним очікується що конфлікт досягне піка та відкрита війна розпочнеться влітку 2025 року.

Пізніше представники НАТО заявили, що це всього лише навчальний сценарій, але ці заяви не виглядали дуже переконливо на тлі загрози прямого збройного конфлікту. Тому очікувати що війна завершиться швидкою перемогою України наразі не варто, лише планомірна підтримка від Західного світу та нарощування власних потужностей може врешті решт переважити чашу терезів на нашу користь.





