Серед росіян, які воюють на Донеччині, шириться невдоволення через затримки виплат грошового забезпечення. Окупанти отримують грошове забезпечення нерегулярно і з затримками.



За даними Центру національного спротиву, в деяких підрозділах російської армії виплати не проводились з грудня 2023 року.

Зазначають, що існує декілька причин затримок виплат:

нестача коштів у російському бюджеті: Росія витрачає великі кошти на війну в Україні, тому їй не вистачає грошей на виплати окупантам Advertisement

корупція: російські офіцери часто крадуть гроші, призначені для виплат солдатам

проблеми з логістикою: через постійні бойові дії Кремль не в змозі забезпечити доставлення гтівки в окуповані райони.

“Особливо обурені ті, хто воює на передовій. Вони вважають, що ризикують життям задарма. Затримки з виплатами призвели до демотивації та бунту серед окупантів. Деякі з них почали відмовлятися від виконання бойових завдань. Це свідчить про те, що бойовий дух окупантів падає. Російське командування не може мотивувати своїх солдатів ні грошима, ні ідеологією”, - додали активісти з ЦНС.



Раніше ми писали про те, що російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону.



Також у Росії створили загін зі спортсменів для участі у війні з Україною. Спонсорують загін під назвою "Союз" такі російські державні компанії як “Росатом” та “Сбербанк”.

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Крім того, на тимчасово окупованих Росією територіях України місцевим жителям погрожують відібрати житло, якщо його не зареєстрували у російських реєстрах.