Загальний огляд:

На зустрічі з коаліцією 24 країн з'явилися плани надіслати Києву більше ракет

Зеленський оголосив про економічну політику "Зроблено в Україні"

Москва продовжує просуватися на захід від Бахмута та Авдіївки

Міністр закордонних справ Польщі розкритикував лідера республіканців США за перешкоджання боротьбі України

Збройні сили України втрачають території в Луганській області

Президент Франції заявив, що Росія поводиться більш агресивно, і що "нічого не слід виключати"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що попри відсутність консенсусу щодо відправки західних військ в Україну, "нічого не слід виключати".

"Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", — сказав він після зустрічі з коаліцією 24 країн-партнерів, які пообіцяли разом налагодити канали постачання в Україну "ракет і бомб середньої і великої дальності для завдання глибоких ударів", — цитує Макрона агенція Франс-Пресс (AFP).

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"Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки й стабільності в Європі, — сказав французький президент. – Нічого не слід виключати для досягнення нашої мети. Не можна, щоб Росія перемогла в цій війні".

Вітчизняні приватні компанії планують випустити близько 950 тис. безпілотників цього року

Більше по темі Молдова спростувала інформацію про російський безпілотник з її кордону Міноборони Молдови спростувало інформацію ЗСУ про безпілотник, який у понеділок, 26 лютого, атакував Україну з території Молдови.

Виступаючи в понеділок на форумі "Зроблено в Україні", міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цього року приватний український бізнес виготовить 95% із запланованого мільйона нових безпілотників, повідомляє державна агенція "Укрінформ".

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"План виробництва одного мільйона безпілотників у 2024 році, оголошений президентом [Володимиром Зеленським], буде виконаний. За це ми можемо подякувати українським підприємцям-виробникам безпілотників", — сказав Федоров.

"Саме вони збиратимуть майже 95 відсотків цих БПЛА, а то й більше. Минулого року ми спростили процедуру для виробників безпілотників, а цього року зробимо те саме для виробників наземних роботизованих платформ, а також для виробників систем РЕБ", — зазначив міністр.

За його словами, до кінця 2023 року виробництво безпілотників збільшилось у 120 разів порівняно з попереднім роком. Це з урахуванням 30-кратного збільшення виробництва багаторазових квадрокоптерів, 70-кратного — розвідувальних квадрокоптерів типу Mavic, а FPV — у 200 разів.

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Зеленський запустив цю нову ініціативу в понеділок, заявивши: "Я радий оголосити сьогодні про запуск нашої нової економічної платформи, а отже, і нової економічної політики — політики "Зроблено в Україні", — сказав Зеленський.

"Ми повинні перемогти. Це питання нашого виживання. А для того, щоб Україна мала всі необхідні ресурси для своєї перемоги, повинні перемогти українські товари, українські послуги, українське споживання, український експорт, українські підприємці", — наголосив Президент.

Федоров зазначив, що нещодавня дерегуляція галузі безпілотників в Україні сприяла її стрімкому зростанню. Раніше цього місяця він написав у соцмережах, що лише за один тиждень безпілотники українського виробництва підбили 19 російських танків: