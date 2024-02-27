Загальний огляд:
- На зустрічі з коаліцією 24 країн з'явилися плани надіслати Києву більше ракет
- Зеленський оголосив про економічну політику "Зроблено в Україні"
- Москва продовжує просуватися на захід від Бахмута та Авдіївки
- Міністр закордонних справ Польщі розкритикував лідера республіканців США за перешкоджання боротьбі України
- Збройні сили України втрачають території в Луганській області
Президент Франції заявив, що Росія поводиться більш агресивно, і що "нічого не слід виключати"
Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що попри відсутність консенсусу щодо відправки західних військ в Україну, "нічого не слід виключати".
"Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", — сказав він після зустрічі з коаліцією 24 країн-партнерів, які пообіцяли разом налагодити канали постачання в Україну "ракет і бомб середньої і великої дальності для завдання глибоких ударів", — цитує Макрона агенція Франс-Пресс (AFP).
"Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки й стабільності в Європі, — сказав французький президент. – Нічого не слід виключати для досягнення нашої мети. Не можна, щоб Росія перемогла в цій війні".
Вітчизняні приватні компанії планують випустити близько 950 тис. безпілотників цього року
Молдова спростувала інформацію про російський безпілотник з її кордону
Виступаючи в понеділок на форумі "Зроблено в Україні", міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цього року приватний український бізнес виготовить 95% із запланованого мільйона нових безпілотників, повідомляє державна агенція "Укрінформ".
"План виробництва одного мільйона безпілотників у 2024 році, оголошений президентом [Володимиром Зеленським], буде виконаний. За це ми можемо подякувати українським підприємцям-виробникам безпілотників", — сказав Федоров.
"Саме вони збиратимуть майже 95 відсотків цих БПЛА, а то й більше. Минулого року ми спростили процедуру для виробників безпілотників, а цього року зробимо те саме для виробників наземних роботизованих платформ, а також для виробників систем РЕБ", — зазначив міністр.
За його словами, до кінця 2023 року виробництво безпілотників збільшилось у 120 разів порівняно з попереднім роком. Це з урахуванням 30-кратного збільшення виробництва багаторазових квадрокоптерів, 70-кратного — розвідувальних квадрокоптерів типу Mavic, а FPV — у 200 разів.
Зеленський запустив цю нову ініціативу в понеділок, заявивши: "Я радий оголосити сьогодні про запуск нашої нової економічної платформи, а отже, і нової економічної політики — політики "Зроблено в Україні", — сказав Зеленський.
"Ми повинні перемогти. Це питання нашого виживання. А для того, щоб Україна мала всі необхідні ресурси для своєї перемоги, повинні перемогти українські товари, українські послуги, українське споживання, український експорт, українські підприємці", — наголосив Президент.
Федоров зазначив, що нещодавня дерегуляція галузі безпілотників в Україні сприяла її стрімкому зростанню. Раніше цього місяця він написав у соцмережах, що лише за один тиждень безпілотники українського виробництва підбили 19 російських танків:
UAV strike units keep doing its best to destroy and liberate. 🇺🇦-made drones this week get rid of 55 trucks, 44 artillery, 27 armored vehicles & 19 tanks. 355 enemy’s positions hit. Drone love season has started. pic.twitter.com/AKTAIzTYYq— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 13, 2024
Оперативна ситуація в Донецькій області
Російські війська продовжують наступати на двох фронтах у Донецькій області, а знімки підтверджують просування на захід від захоплених міст Авдіївка та Бахмут.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), у понеділок росіяни дещо просунулись на північний схід від Іванівського (на захід від Бахмута), що підтверджується геолокаційними знімками.
Московські війська також зайняли село Ласточкине, що на захід від Авдіївки, після того, як війська ЗСУ відійшли звідти і зайняли оборонні позиції на північний захід від Авдіївки.
Опубліковані в понеділок геолокаційні відеоматеріали вказують на те, що сили окупантів увійшли в південно-східну частину села Північне (на захід від Авдіївки), а за деякими додатковими, але непідтвердженими російськими повідомленнями, війська нібито захопили все село.
Міністр закордонних справ Польщі заявив, що якщо Україна зазнає поразки, винен буде спікер Палати представників Конгресу США
Під час візиту до столиці США в п'ятницю міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо Росія виграє свою агресивну війну, то повну відповідальність за це нестиме спікер Палати представників Майк Джонсон (Республіканець від штату Луїзіана), повідомляє Bloomberg.
"Я знову звертаюсь особисто до спікера Майка Джонсона, — сказав Сікорський. — Будь ласка, дозвольте демократії йти своїм шляхом. Будь ласка, винесіть це на голосування".
У Вашингтоні на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном польський дипломат продовжив: "Я хотів би, щоб [Джонсон] знав, що весь світ спостерігає за тим, що він буде робити. І якщо цей додатковий [пакет допомоги] не пройде і Україна зазнає поразки на полі бою, це буде його відповідальність", — сказав він на зустрічі в Atlantic Council.
Джонсон контролює незначну більшість у нижній палаті, і хоча кілька представників республіканців публічно попросили проголосувати за пропозицію Сенату щодо допомоги Києву в розмірі 60 мільярдів доларів, спікер поки що став на бік колишнього президента Трампа, заблокувавши голосування щодо продовження військової допомоги Україні, підтримане адміністрацією Байдена і проголосоване в Сенаті.
Оперативна ситуація в Луганській області
Тривають бої на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Опубліковані в понеділок геолокаційні відеоматеріали вказують на те, що російські війська просунулись на схід від Білогорівки (південніше Кремінної).
Інші бойові зіткнення відбувалися за межами Харківської області, на північний схід від Куп'янська біля Синьківки та Іванівки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів; на південь від Кремінної біля Білогорівки, повідомляє ISW.
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що за останній місяць росіяни збільшили кількість артилерії на Куп'янському напрямку, і тепер вона за кількістю "більш ніж удесятеро" переважає артилерію українських захисників у цьому районі.
ISW зазначає, що на Куп'янському напрямку задіяні, серед інших, підрозділи 16-ї бригади спецназу (Головне управління ГРУ ГШ ЗС РФ).
Bilohorivka— imi (m) (@moklasen) February 26, 2024
81st Airmobile
unpleasant FPV situation for RU.
Location: 48.9197457175, 38.2642314029 pic.twitter.com/7KpzxfFP3x
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