Інформаційне нагнітання ситуації навколо плацдарму на лівому березі Дніпра пов’язане з майбутніми "виборами" в РФ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію в Кринках.

"Нагнітання ситуації навколо Кринок і плацдарму на лівому березі взагалі зараз надзвичайно вигідне саме ворогу. Тому що вони мали фальшстарт з бравурною заявою, що все вже переможено і всі обов’язкові досягнення, які їм позначалися до квазівиборів... уже виконані".

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"Насправді перемоги не сталося і вони не мають чим порадувати царя. Тому вони намагаються насичувати зараз інформаційний простір різною інформацією", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що треба довіряти офіційним джерелам. "За минулу добу вони спромоглися тільки на два штурми. Це говорить про те, що в них є складнощі морально-психологічного характеру, щоб мотивувати людей йти в ці м’ясні штурми. Вони продовжують діяти без застосування бронетехніки, і це дуже нервує особовий склад тих штурмових груп», - сказала Гуменюк.

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Джерело: Укрінформ