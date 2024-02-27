Збройні сили України збили другий за день російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Про черговий успіх наших захисників повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

“Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!”, - сказав Олещук.

“При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми”, - додав командувач Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що вранці у вівторок, 27 лютого, українські військові знищили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Раніше ми писали про те, що 23 лютого українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем. 

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У Головному управлінні розвідки уточнили, що збитий А-50У - це нова модернізована версія російського літака.

Росіяни використовували його для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

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