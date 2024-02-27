У вівторок, 27 лютого президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Саудівської Аравії для продовження "регулярного діалогу із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом".

Про це український лідер розповів у Facebook.

"Тема номер один - Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - написав він.

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За словами Зеленського, темою номер два буде повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей", - додав український президент.

Окрім цього, сторони планують обговорити перспективні напрямки економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Нагадаємо, Kyiv Post зібрав головне за підсумками зустрічі президента Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії у Києві 26 лютого.