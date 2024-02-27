У вівторок, 27 лютого президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Саудівської Аравії для продовження "регулярного діалогу із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом".

Про це український лідер розповів у Facebook.

"Тема номер один - Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - написав він.

Advertisement

За словами Зеленського, темою номер два буде повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей", - додав український президент.

Окрім цього, сторони планують обговорити перспективні напрямки економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Нагадаємо, Kyiv Post зібрав головне за підсумками зустрічі президента Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії у Києві 26 лютого.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
ПОГЛЯД: Як щодо Білорусі, президенте Зеленський? Знову мовчання? ЕКСКЛЮЗИВ
4 хвилини тому
ПОГЛЯД: Як щодо Білорусі, президенте Зеленський? Знову мовчання?
Богдан Нагайло
Що для нас означає 24 лютого 2022 року – С. Плохій, П. Померанцев, Є. Кисельов Війна в Україні
16 хвилин тому
Що для нас означає 24 лютого 2022 року – С. Плохій, П. Померанцев, Є. Кисельов
Київ Пост
В Одесі відкрилася фотовиставка до другої річниці повномасштабної війни
26 хвилин тому
В Одесі відкрилася фотовиставка до другої річниці повномасштабної війни
Олена Осіпчук
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Повітряні сили України приземлили другий російський Су-34 за день
Далі » Що для нас означає 24 лютого 2022 року – С. Плохій, П. Померанцев, Є. Кисельов