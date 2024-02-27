Американський роботизований апарат Odysseus від приватної компанії Intuitive надіслав на Землю перші фотографії, зроблені в межах місії IM-1.

Про це повідомили на сторінці компанії у соцмережі Х.

Компанія-розробник зазначила, що Odysseus перебуває на Місяці чотири дні. Він здійснив посадку за 1,5 кілометра від запланованого місця приземлення Malapert A, використовуючи лазерну систему вимірювання дальності.

Перше фото Odysseus зробив під час спуску на місце посадки Malapert A –точку в південному регіоні Місяця. Ще один знімок апарат зробив через 35 секунд після того, як перекинувся під час посадки на Місяць.

Роботизований апарат підтримує звʼязок із наземним контролером польоту. Наземні контролери польоту планують збирати дані, доки сонячні батареї апарату не втратять доступ до світла.

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Раніше ми писали про те, що Odysseus став першим за останні 50 років (з 1972 року) збудованим у США апаратом, що приземлився на Місяці, і першим приватним апаратом, який успішно здійснив посадку на поверхні супутника Землі.

На борту Odysseus було розміщено 12 вантажів. Шість із них, серед яких лазерний відбивач та радіоінструменти, є власністю NASA.Ці інструменти призначені для збору даних, які допоможуть програмі NASA «Artemis», мета котрої - створити придатну для розміщення дослідників базу біля південного полюса Місяця до кінця цього десятиліття. Решта належить різним приватним замовникам.

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