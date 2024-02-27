Австралія запровадила фінансові санкції та заборону на поїздки щодо семи працівників російської колонії, в якій раніше цього місяця помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Про це повідомляє CNN.

«Австралія вважає президента Путіна та російський уряд відповідальними за поводження та смерть Навального в ув’язненні», – наголосив віцепрем’єр-міністр Річард Марлз у заяві.

Зазначається, що ці санкції є частиною спроб уряду Австралії притягнути до відповідальності винних у смерті Навального.



Нагадаємо, Велика Британія першою запровадила санкції проти керівництва російської виправної колонії, в якій помер Навальний.

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Також США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії. Зокрема, проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального.



Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що проти Росії запровадили вже понад 17 тисяч індивідуальних і секторальних санкцій, через які вона втратила 400 мільярдів доларів.





