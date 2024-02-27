Міністерство культури та інформаційної політики поповнило перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.



До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України увійшли:

традиції приготування та споживання каші “Зозулі” на Вінниччині

традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині

кавова традиція кримських татар

Агир ава ве Хайтарма – традиційний танець кримських татар.



Фото: Якушинецька громада



Культура приготування унікальної каші «Зозуля» з давніх-давен побутує в селі Дашківці та передається з покоління в покоління.

«Елемент гастроспадщини живий і готується господинями вже понад три покоління у повсякденному житті. Ми вивчили рецептуру та не знайшли аналогів на теренах області», — зазначала представниця Якушинецької сільської ради Віта Степанова.

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До каші “Зозуля” додають пшоно, молоко, яйця, цукор, мак, вершкове масло та сіль.



Другою до переліку потрапила традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині. Затірка — підсолене пшеничне тісто, яке затирається до розміру горошини або квасолини.



Також до оновленого списку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали кавову традицію кримських татар.

За даними «Кримськотатарського Ресурсного Центру», таке вживання кави супроводжує кожного господаря та господиню все їхнє життя. Традиція вже перетворилася на спеціальні ритуали, якими заведено вітати родичів, друзів та всілякого гостя, що відвідає дім кримськотатарської родини.

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Основний рецепт приготування кави: спочатку кавові зерна треба розмолоти у дегирменідо пудри, пересипати суміш у джезве, після цього залити усе водою і залишити варитися до появи густої пінки.

Четвертою новою позицією у переліку став традиційний танець кримських татар «Агир ава ве Кайтарма». Згідно із даними «Кримськотатарського Ресурсного Центру», це один із найвідоміших танців кримськотатарського народу, що у перекладі означає «повернення».

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Танець означає вічний рух життя і те, що всі кримські татари завжди повертаються додому. Основний малюнок танцю — коло, яке символізує циклічність процесів у природі, розвиток суспільства та історії по спіралі, повернення до витоків, нескінченність і безсмертя.