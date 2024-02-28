Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирани.
Про це у Twitter (X) повідомив міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані.
Хасані вночі 28 лютого опублікував відповідну світлину, зауваживши:
"Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії".
В Офісі президента України раніше не анонсували його візит до Албанії.
Також з'явилося відео прибуття президента Зеленського з неоголошеним візитом до столиці Албанії.
Ukrainian #President #VolodymyrZelnskyy arrives in #Tirana, #Albania. He will participate in the summit of #Ukraine and Southeast Europe.— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) February 27, 2024
🇺🇦🇦🇱 pic.twitter.com/nbq28F0vaM
Албанський журналіст Іса Мизирай, який опублікував відповідні кадри в мережі, в своєму Twitter зауважив, що Зеленський візьме участь у саміті України та Південно-Східної Європи.
#Ukrainian #President VolodymyrZelnskyy arrives in #Tirana, #Albania#Ukraine pic.twitter.com/z5LvOscJNX— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) February 27, 2024
Близько тижня тому видання Euronews писало, що український лідер відвідає Албанію та візьме участь у саміті на підтримку України 28 лютого. Він мав прибути 27 лютого. Відповідну інформацію видання отримало від албанського прем'єр-міністра Еді Рами.
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Також очільник уряду Албанії 21 лютого повідомив, що Зеленський найближчим часом може провести зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках саміту країн Південно-Східної Європи.
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