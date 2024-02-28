Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирани.

Про це у Twitter (X) повідомив міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані.

Хасані вночі 28 лютого опублікував відповідну світлину, зауваживши:

"Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії".

В Офісі президента України раніше не анонсували його візит до Албанії.

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Також з'явилося відео прибуття президента Зеленського з неоголошеним візитом до столиці Албанії.

 

Албанський журналіст Іса Мизирай, який опублікував відповідні кадри в мережі, в своєму Twitter зауважив, що Зеленський візьме участь у саміті України та Південно-Східної Європи.

Близько тижня тому видання Euronews писало, що український лідер відвідає Албанію та візьме участь у саміті на підтримку України 28 лютого. Він мав прибути 27 лютого. Відповідну інформацію видання отримало від албанського прем'єр-міністра Еді Рами.

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Також очільник уряду Албанії 21 лютого повідомив, що Зеленський найближчим часом може провести зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках саміту країн Південно-Східної Європи.

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