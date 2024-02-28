Загальний огляд:

  • ЗСУ збили ще два московські винищувачі-бомбардувальники
  • В адміністрації Байдена заявили, що шлях до перемоги України лежить через Палату представників Конгресу США, а не через американські війська
  • Українські війська відійшли з двох населених пунктів на Донеччині
  • Ще двоє мирних жителів загинули від артилерії Кремля, багато поранених

Україна збила дев'ятий і десятий літаки "Су" приблизно за стільки ж днів

За повідомленнями, станом на ранок вівторка українські війська збили вісім російських Су-34 протягом приблизно десяти днів. Тепер іще два: Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття ще двох літаків, принаймні один з яких був збитий на сході України, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ці збиття у вівторок "ймовірно пов'язані з ударами російських керованих авіабомб у Донецькій області, зокрема поблизу Авдіївки, оскільки російські війська застосовують КАБи, намагаючись скористатися здобутками в районі Авдіївки". Збиття Україною 23 лютого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, ймовірно, обмежило можливості російської стратегічної розвідки", — пише аналітичний центр.

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Шлях до перемоги України лежить через Палату представників Конгресу США, а не через застосування військ – адміністрація Байдена

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Росіяни останнім часом збільшили чисельність штурмових груп на Таврійському напрямку  з невеликих груп у складі відділень до взводів і навіть роти.

"Принципово, ми вважаємо, що шлях до перемоги України зараз лежить через Палату представників Конгресу США", — заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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Він додав, що українці мають достатньо зброї для боротьби з росіянами, але "їм доводиться економити її через бездіяльність Конгресу".

"Ми не відправляємо війська в Україну. Президент дуже чітко дав це зрозуміти", — сказав Міллер журналістам.

У вівторок, коментуючи слова президента Франції Емманюеля Макрона, який сказав, що "не виключає" відправлення туди західних військ представник Білого дому заявив, що США не відправлятимуть солдатів воювати в Україну. Це повторили багато урядовців у Вашингтоні.

Речниця Ради національної безпеки (РНБ) Едріенн Вотсон заявила, що президент Джо Байден "чітко дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україну".

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Її колега з РНБ, адмірал Джон Кірбі додав, що, на відміну від пропозицій Франції, військові можуть бути відправлені для "розмінування, виробництва зброї або кібер-операцій". Він сказав, що це буде "суверенним рішенням" для будь-якої країни НАТО, але США не братимуть у ньому участі, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

Німеччина і Польща заявили, що вони також не будуть надсилати свої війська.

Двоє цивільних загинули внаслідок російських обстрілів у Донецькій та Херсонській областях

У вівторок російська артилерія обстріляла місто Курахове, в результаті чого загинув один мирний житель і ще п'ятеро були поранені, повідомляє державна агенція "Укрінформ". Того ж дня московська артилерія вбила літню жінку в Херсонській області.

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 "27 лютого 2024 року ворог обстріляв Курахівську міську територіальну громаду зі ствольної артилерії. Постраждало приватне підприємство. Від отриманих поранень 32-річний працівник помер дорогою до медичного закладу. Ще троє чоловіків та дві жінки віком від 55 до 70 років госпіталізовані з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переломом, розривом артерії та проникаючими пораненнями грудної клітини", — йдеться у повідомленні прокуратури Донецької області.

Приблизно в той же час росіяни обстріляли місто Білозерка Херсонської області, в результаті чого загинула 83-річна жінка.

Прокуратура Херсонської області повідомила, що у вівторок близько 15:20 окупаційні війська обстріляли житловий район, зруйнувавши будинки, а під завалами було знайдене тіло загиблої пенсіонерки.

Оперативна ситуація в Донецькій області

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У вівторок російські війська просунулися ще далі на захід від Авдіївки після того, як підрозділи ЗСУ відійшли з двох важливих населених пунктів у цьому районі, повідомляє ISW.

Речник оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій заявив у вівторок, що українські війська відійшли з населених пунктів Сєвєрне (на захід від Авдіївки) та Степове (на північний захід від Авдіївки) після запеклих боїв, що точилися в ніч із 26 на 27 лютого. Кремль тоді заявив, що російські війська повністю захопили Сєвєрне.

На геолокаційних знімках, опублікованих у вівторок, видно російського солдата 15-ї мотострілецької бригади (2 АК, Центральний військовий округ [ЦВО]) на заході Степового, що підтверджує цю новину, в той час як додаткові підтверджені кадри, опубліковані того ж дня, схоже, показують, що російські війська просуваються "вздовж лісосмуги на північний захід від Авдіївки", — пише ISW.

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Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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