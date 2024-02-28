Якщо США не нададуть додаткову допомогу Україні впродовж одного-двох місяців, російські війська, ймовірно, матимуть більше територіальних успіхів.

З такою заявою виступив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"У них закінчуються боєприпаси, ситуація дуже складна. Я не передбачатиму, що вони програють війну в якийсь конкретний день, але вони, безперечно, втрачають територію, яку вже відвоювали у росіян, тому що вони не можуть відбивати їхні атаки", - зазначив він на брифінгу 27 лютого.

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За словами Кірбі, РФ може просунутися "переважно на сході, але потенційно навіть на півдні".

У своїй оцінці посадовець посилався на те, що, окрім Авдіївки, протягом останніх двох-трьох діб українські захисники були змушені відійти від декількох інших міст та сіл, зокрема, Ласточкиного, Степового та Сєвєрного на Авдіївському напрямку.

Кірбі також розкритикував обіцянку спікера Палати представників США Майка Джонсона винести законопроєкт з 60 млрд дол. допомоги для України на голосування "своєчасно".

"Говорячи про "своєчасну" допомогу, що ви маєте на увазі? Для українських солдатів на передовій, "своєчасно" означає зараз. Доки ми поверталися з вихідних, росіяни почали захоплювати нові міста і села в Україні. Вони просуваються, це не заморожений конфлікт", - наголосив представник Білого дому.