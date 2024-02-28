До загального фонду Держбюджету України надійшло 760 млн доларів США на безповоротній основі як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine), повідомляє Міністерство фінансів України.

У повідомленні йдеться про те, що додаткове фінансування являє собою гранти урядів Японії та Норвегії (465 млн і 295 млн дол. США відповідно).

Advertisement

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків Держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема, на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів. 

“З початку повномасштабного вторгнення уряди Японії та Норвегії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час”, – наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко. 

Advertisement

У 2024 році Україна отримала вже близько 1,2 млрд дол. США зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкт Світового банку. З них майже 75% - гранти.

Раніше ми писали, що Світовий банк надав Україні 1,34 млрд дол. США як шосте додаткове фінансування за проєктом "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росіяни зобов’язали українські окуповані навчальні заклади вивішувати прапор РФ
5 хвилин тому
Росіяни зобов’язали українські окуповані навчальні заклади вивішувати прапор РФ
Київ Пост
У вісьмох містах США показали фільм “Буча”
27 хвилин тому
У вісьмох містах США показали фільм “Буча”
Київ Пост
Бельгія долучилась до чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні
58 хвилин тому
Бельгія долучилась до чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Нідерланди закуплять у Чехії самохідні гаубиці DITA для ЗСУ
Далі » Влада Придністров'я попросила в РФ "захисту від Молдови"