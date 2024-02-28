До загального фонду Держбюджету України надійшло 760 млн доларів США на безповоротній основі як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine), повідомляє Міністерство фінансів України.

У повідомленні йдеться про те, що додаткове фінансування являє собою гранти урядів Японії та Норвегії (465 млн і 295 млн дол. США відповідно).

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Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків Держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема, на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.

“З початку повномасштабного вторгнення уряди Японії та Норвегії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час”, – наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

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У 2024 році Україна отримала вже близько 1,2 млрд дол. США зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкт Світового банку. З них майже 75% - гранти.

Раніше ми писали, що Світовий банк надав Україні 1,34 млрд дол. США як шосте додаткове фінансування за проєктом "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).