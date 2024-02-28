Сьогодні, 28 лютого, на «З'їзді депутатів усіх рівнів» місцеві депутати Придністров'я ухвалили рішення звернутися до Росії по «захист», повідомляє NewsMaker.

Також депутати звернулися до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та генсека ООН із закликом «вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров'я».

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У заяві місцеві депутати наголосили, що Молдова нібито розв'язала проти невизнаного Придністров’я «економічну війну», а також звинуватили Кишинів у тому, що він нібито навмисно блокує переговори з Тирасполем.

Видання NewsMaker зазначає, що з початку 2024 року Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємців. Це викликало гостру реакцію Тирасполя. «Влада» регіону організовувала в Тирасполі протести проти дій Кишинева.

Зазначимо, що у «З'їзді депутатів усіх рівнів» взяли участь депутати місцевого законодавчого органу та місцеві районні, міські та сільські депутати, депутати першого скликання місцевого законодавчого органу, представники місцевого виконавчого органу та лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносільський.

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Це сьомий такий з'їзд. На минулому, який пройшов у 2006 році, місцеві депутати ухвалили рішення про проведення референдуму щодо приєднання до Росії.



Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни оцінили загрозу вторгнення в Україну з Придністров'я. Раніше вони попереджали, що влада Придністров'я може попросити Путіна приєднати їхню територію до РФ.