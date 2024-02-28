Польсько-український кордон можуть тимчасово закрити та припинити торгівлю від країнами. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на заяву очільника уряду Польщі Дональда Туска.

"Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий ухвалювати важкі рішення, консультуючись із Києвом, щоб не було зайвої напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", - зазначив Туск.

Він додав, що це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

Крім того, за словами Туска, Польща вимагатиме повернення тих обсягів на ввезення української аграрної продукції, які існували до початку повномасштабного вторгнення.

Advertisement

«Ті ліміти (на експорт українських товарів- ред.), які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022-2023 роки, а час до війни», — сказав прем'єр-міністр Польщі.

Польський прем'єр також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього він зустрінеться з лідерами протестувальників.

Нагадаємо, Україна запропонувала Польщі 5 кроків для деблокади кордону. Київ погоджується на аграрні обмеження Єврокомісії, пропонує провести скринінг агропродукції та обіцяє дзеркальні дії, якщо ситуація не вирішиться.

Раніше Kyiv Post розбирався з тим, чому і як відбувається блокада українських товарів на кордоні польськими фермерами. У нашому матеріалі докладно про ситуацію на пунктах пропуску і про інше.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росіяни зобов’язали українські окуповані навчальні заклади вивішувати прапор РФ
5 хвилин тому
Росіяни зобов’язали українські окуповані навчальні заклади вивішувати прапор РФ
Київ Пост
У вісьмох містах США показали фільм “Буча”
27 хвилин тому
У вісьмох містах США показали фільм “Буча”
Київ Пост
Бельгія долучилась до чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні
58 хвилин тому
Бельгія долучилась до чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Влада Придністров'я попросила в РФ "захисту від Молдови"
Далі » Трьох бізнесменів з Криму заочно будуть судити за співпрацю з росіянами