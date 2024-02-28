Польсько-український кордон можуть тимчасово закрити та припинити торгівлю від країнами. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на заяву очільника уряду Польщі Дональда Туска.



"Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий ухвалювати важкі рішення, консультуючись із Києвом, щоб не було зайвої напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", - зазначив Туск.

Він додав, що це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.



Крім того, за словами Туска, Польща вимагатиме повернення тих обсягів на ввезення української аграрної продукції, які існували до початку повномасштабного вторгнення.

Advertisement

«Ті ліміти (на експорт українських товарів- ред.), які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022-2023 роки, а час до війни», — сказав прем'єр-міністр Польщі.



Польський прем'єр також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього він зустрінеться з лідерами протестувальників.



Нагадаємо, Україна запропонувала Польщі 5 кроків для деблокади кордону. Київ погоджується на аграрні обмеження Єврокомісії, пропонує провести скринінг агропродукції та обіцяє дзеркальні дії, якщо ситуація не вирішиться.



Раніше Kyiv Post розбирався з тим, чому і як відбувається блокада українських товарів на кордоні польськими фермерами. У нашому матеріалі докладно про ситуацію на пунктах пропуску і про інше.