Покази робочої версії фільму “БУЧА” пройшли у восьми містах Америки у межах важливого туру. Його головною місією стала боротьба з російською пропагандою та нагадування американцям про жахливу трагедію та війну в Україні задля продовження допомоги

Почесними гостями заходів стали постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, Повноважний посол України в США Оксана Маркарова, Вільям Тейлор – американський дипломат, правозахисниця та письменниця Мітці Пердью, Президент Українського інституту Америки Кеті Наливайко, представники Інституту Миру, кінорежисер Роб Нільссон (“Північне сяйво”), Вільям Голдштейн – американський композитор, Володар трьох номінацій Еммі та номінації Ґреммі, американські конгресмени та представники бізнесу.

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Покази проходили за організаційної підтримки МЗС України, ГУР МО України, Українського інституту Америки у партнерстві з Постійним представництвом України при ООН, Українського Конгресового Комітету Америки.

Також на заходах були присутні поранені українські військові, які перебувають у США, отримуючи медичну допомогу з протезування кінцівок та на реабілітації.

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“Сьогодні, коли ми зібралися в цьому важливому осередку української культури та історії в Нью-Йорку, ми також згадуємо про суворі реалії вдома завдяки сьогоднішньому показу фільму “Буча”. Цей фільм є болісним зображенням звірств і страждань, заподіяних під час російського вторгнення. Він слугує яскравим нагадуванням про те, чому наша єдність і рішучість є критично важливими, як ніколи”, - розмірковував про важливість української єдності в цей час війни Сергій Кислиця на заході у Нью-Йорку.

"Немає нічого важливішого на нашому заході, ніж заохочення людей до того, щоб вони висловлювали свою підтримку Україні”, – сказав Вільям Тейлор – американський дипломат, 6-й Надзвичайний і повноважний посол США в Україні, тимчасовий повірений у справах США в Україні.

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Фільм "Буча" – художня драма, сюжет якої заснований на реальних подіях. Головний герой – іноземець, що вирішив боротися зі злом у країні, яка стала для нього домом.

Сюжет кінострічки заснований на подіях, що відбулися у містах Буча, Ворзель та Гостомель під час російської окупації у лютому-березні 2022 року. Фільм розповість про порятунок місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні та мешкав у Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації.

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Головні ролі у фільмі “Буча” зіграли відомий польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та зірка українського кіно В'ячеслав Довженко.

Стрічка знята за кошти приватних інвесторів без залучення державних коштів. Премʼєра стрічки в Україні відбудеться у вересні цього року.



Раніше ми писали, що Kyiv Post відвідав допрем’єрний показ нового українського серіалу «Перевізниця», в основі сюжету якого доля українців, яких війна позбавила дому.