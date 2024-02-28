Бельгія виділить 200 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, повідомив бельгійський прем’єр-міністр Александер де Кроо у соцмережі Х.

«Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати Президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро», – написав він.

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За словами Де Кроо, більше боєприпасів надійде до України протягом наступних тижнів.