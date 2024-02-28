Бельгія виділить 200 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, повідомив бельгійський прем’єр-міністр Александер де Кроо у соцмережі Х.
«Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати Президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро», – написав він.
За словами Де Кроо, більше боєприпасів надійде до України протягом наступних тижнів.
We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 28, 2024
But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.
Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.
More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO
Раніше Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що міністри оборони ЄС обговорять обіцяні постачання Україні 1 млн боєприпасів протягом року.
Далі стало відомо, що Європейський Союз планує передати Україні лише 170 тисяч артилерійських снарядів до кінця березня.
У Чехії вважають, що потрібно шукати постачання за межами ЄС, оскільки Європа не виконує свою обіцянку відправити 1 мільйон артилерійських снарядів в Україну до березня.
Зокрема, напередодні до чеської ініціативи приєднались Канада та Нідерланди, які виділили на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО 23 млн дол. та 100 млн дол. відповідно.
За даними прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, 15 країн готові приєднатися до його плану швидкої закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.
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