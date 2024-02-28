У соцмережі X Збройні сили Канади продемонстрували світлини з навчань українських військовослужбовців веденню бойових дій в умовах міста за програмою UNIFIER.

"Наші канадійські військовослужбовці, дислоковані у Великій Британії в рамках операції #ОпЮНІФАЄР, допомагають воїнам Збройних сил України підготуватися відбивати загарбників, звільняючи по одній будівлі за раз, якщо доведеться", - йдеться у дописі.

У межах цієї програми канадійські військовослужбовці з 2015 року підготували майже 40 тис. українських військових.

Раніше ми писали про те, що колеги з Канади показали, як навчають українських воїнів наввичок розмінування і тактичної медицини.

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