У соцмережі X Збройні сили Канади продемонстрували світлини з навчань українських військовослужбовців веденню бойових дій в умовах міста за програмою UNIFIER.
"Наші канадійські військовослужбовці, дислоковані у Великій Британії в рамках операції #ОпЮНІФАЄР, допомагають воїнам Збройних сил України підготуватися відбивати загарбників, звільняючи по одній будівлі за раз, якщо доведеться", - йдеться у дописі.
🇺🇦 Наші канадські військовослужбовці, дислоковані у Великій Британії в рамках операції #ОпЮНІФАЄР, допомагають воїнам Збройних сил України підготуватися відбивати загарбників, звільняючи по одній будівлі за раз, якщо доведеться. #StandWithUkraine pic.twitter.com/hBdmqJKahO— CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) February 28, 2024
У межах цієї програми канадійські військовослужбовці з 2015 року підготували майже 40 тис. українських військових.
Раніше ми писали про те, що колеги з Канади показали, як навчають українських воїнів наввичок розмінування і тактичної медицини.
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