Влада китайського міста Сіань витратить 700 000 юанів (97 000 доларів США) на лотерейні білети, щоб роздати як призи молодятам, які надасть свідоцтво про шлюб, повідомляє Reuters.



Таким чином влада намагається заохотити до шлюбу більше людей та стимулювати народжуваність.



Зазначається, що населення Китаю скоротилося другий рік поспіль у 2023 році, причому кількість новонароджених скоротилася приблизно вдвічі, ніж у 2016 році, а кількість шлюбів досягла рекордно низького рівня у 2022 році.



Оскільки рівень шлюбу тісно пов’язаний із рівнем народжуваності, оскільки незаміжнім матерям часто відмовляють у виплаті на виховання дітей, Сіань пообіцяв лотерейний білет будь-якій парі, яка надасть свідоцтво про шлюб з 1 березня, як "подвійний сюрприз".



Загалом шлюбна лотерея триватиме до 30 листопада 2024 року.



«Це не тільки початок щасливого життя після отримання свідоцтва про шлюб, але й більша ймовірність отримати невеликий подарунок», — повідомило цього тижня міське бюро з цивільних справ у своєму офіційному обліковому записі Wechat.



Варто нагадати, що Китай є одним із найдорожчих місць у світі для виховання дитини відносно його ВВП на душу населення.



Раніше ми писали. що минулого року українці більше розлучалися, ніж одружувались. Загалом в Україні у 2023 році зареєстрували 186 051 шлюб через РАЦС. Це на 16% менше, ніж у 2022 році.

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