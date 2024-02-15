На шляху до щастя немає бути перепон. Попри другий рік повномасштабного вторгнення, українці не перестають змінювати свій сімейний стан. За 2023 рік українці менше одружувались та більше розлучалися, повідомляє Опендатабот.



Скільки українців одружились торік?

Загалом в Україні у 2023 році зареєстрували 186 051 шлюб через РАЦС. Це на 16% менше, ніж у 2022 році.

У перший рік повномасштабного вторгнення українці активно одружувались. Однак статистичні дані свідчать, що за останні 10 років нових родин поменшало в 1,6 раза.

Трійка лідерів за кількістю нових шлюбів у 2023 році:

Київ — 21 802

Дніпропетровщина — 18 816

Одещина — 13 740.







Єдиним регіоном, де на другий рік повномасштабної війни шлюбів побільшало, стала Харківщина: 10 977 одружень.

У порівнянні з періодом до початку великої війни, у 2023 році новостворених родин побільшало у центральних регіонах: Кіровоградщина (+28%), Житомирщина (+23%), Черкащина (+22%).

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Водночас на заході країни напроти – на 20% менше пар беруть шлюб: Тернопільська (-24%), Закарпатська (-23%), Львівська (-20%). Антирекорд зафіксовано у Чернівецькій області — нових сімей поменшало аж на третину.

Скільки українців розірвали шлюб у 2023 році?

Кількість розлучень збільшилася на 35% у порівнянні з 2022 роком. Розірвати шлюб через РАЦС вирішили 24 108 пар. Проте це все ще на 18,5% менше, ніж у 2021 році.





Київ лідирує не лише за кількістю одружень, а й розірвань шлюбу — 3793 за 2023 рік. На столицю припадає майже 16% від загальної кількості розлучень через РАЦСи.

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Також суттєво збільшилась кількість розлучень у 2023 році порівняно з 2021 на Івано-Франківщині — +20%.

А на Одещині, навпаки, у 2023 році розпалося на чверть менше подружніх пар, ніж у 2021 році.





Зазначимо, що ця статистика не є вичерпною. Розірвати шлюб у РАЦСі можуть лише пари, які не мають неповнолітніх дітей або ж майнових претензій одне до одного.

У решті випадків розлучення відбувається через суд й може тривати роками.

У 2023 році кількість шлюбних договорів зросла у 1,6 раза порівняно з першим роком великої війни. 2 586 договорів уклали торік — на третину менше, ніж у 2021 році.

Наразі на 72 шлюби припадає 1 шлюбний договір.



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