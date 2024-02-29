Президент Володимир Зеленський в межах другого саміту "Україна - Південно-Східна Європа" мав двосторонні зустрічі з лідерами Албанії, Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Сербії та Боснії та Герцеговини.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою було підписано договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією.

За умовами договору, країни розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузях торгівлі, економіки, науки й технологій, екології, культури, освіти, охорони здоров’я, ЗМІ, туризму та спорту, а також у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми, контрабандою.

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У ході розмови з Зеленським президент Чорногорії Яков Мілатович висловив підтримку Вільнюській декларації "Групи семи" та Українській формулі миру. Сторони також обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії.

З премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем президент України домовився сприяти укладанню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями в галузі розмінування, рятувального обладнання та виробництва БпЛА.

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Від Північної Македонії у Тірані були присутні президент Стево Пендаровський і прем’єр-міністр Талат Джафері - з обома український лідер провів двосторонні перемовини. Говорили про актуальні оборонні потреби України і підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

З президенткою Молдови Маєю Санду Зеленський обговорив останні події в Придністровському регіоні, зокрема спроби Росії дестабілізувати ситуацію. Окрім цього, важливою темою розмови було функціонування експортних коридорів для транспортування української продукції територією Молдови.

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На зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем президент України домовився про подальші контакти з метою підтримання Формули миру якнайбільшою кількістю країн. Він наголосив на важливості участі Сербії в реалізації мирного плану Києва.

З очільницею Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряною Крішто Зеленський обговорив питання оборонної співпраці, зупинившись на потребах України в артилерії та засобах ППО. Лідерка Боснії і Герцеговини висловила готовність взяти участь у першому Глобальному саміті миру.

Нагадаємо, Kyiv Post зібрав головні теми виступу президента Зеленського на відкритті саміту України і Західних Балкан.