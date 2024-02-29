Загальний огляд:

Двоє загиблих, кілька поранених в результаті бомбардування на Харківщині

Лідер республіканців у Сенаті США, добрий друг України, йде на пенсію

Financial Times: у Кремля є “поріг” для застосування ядерної зброї

Росіяни продовжують свій наступ на Донеччині

Міністерство закордонних справ попереджає про “зовнішні втручання” в Придністров’ї

Бомбардування Куп’янська: двоє загиблих

У середу російські літаки скинули керовані авіабомби на центр Куп’янська, в результаті чого загинули двоє чоловіків, один із яких був священником. Про це повідомила агенція Укрінформ, цитуючи допис голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в соцмережах.

“Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди”, – написав він.

Advertisement

Були зруйновані кафе і церква, під завалами якої знайшли тіло місцевого священника.

Цього року республіканський союзник Києва в Сенаті США Мітч МакКоннелл іде на пенсію

У середу 82-річний лідер Республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннелл несподівано оголосив, що цього року йде на пенсію, залишаючи по собі відкрите питання щодо підтримки України у верхній палаті Конгресу.

Більше по темі Буданов: Зеленський прийняв правильне рішення, коли звільнив Залужного Начальник ГУР Кирило Буданов сумнівається, що причиною відставки колишнього Головкома ЗСУ Залужного став конфлікт із Зеленським.

Після того, як нещодавно сенатор МакКоннелл упав, потім раптово закляк під час інтерв’ю, а потім пройшов обстеження в місцевій лікарні, постало питання його фізичної здатності працювати в Сенаті, але до середи він не говорив, що збирається йти на пенсію.

Його вихід на пенсію прямо зачіпає всіх тих на Капітолійському пагорбі, яких турбує вплив колишнього президента Дональда Трампа на законодавців. Трамп весь час закликав до відставки сенатора від штату Кентуккі МакКоннелла відколи той у грудні 2020 року заявив, що на президентських виборах Джо Байден переміг чесно. Вже майже чотири роки Трамп постійно бреше про підтасовку результатів тих виборів, а сам є обвинувачуваним у кількох судових справах стосовно фальсифікації виборів і підбурювання до захоплення уряду США 6 січня 2021 року.

Advertisement

За повідомленням Associated Press, МакКоннелл все ж розповів про свій відхід своїм найближчим помічникам у січні, якраз напередодні свого 82-го дня народження, і сказав, що його останнім завданням буде забезпечення ухвалення допомоги Києву на суму 60 мільярдів доларів.

Advertisement

Він сказав, що свідомий тих політичних наслідків, які спричинить його відхід, особливо тих, що стосуються допомоги Україні.

“У мене багато вад, але серед них немає неправильного розуміння політики”, – сказав МакКоннелл.

Міністерство закордонних справ закликає до “мирного вирішення” проблеми сепаратистського регіону Молдови

У середу Міністерство закордонних справ України застерегло від “жодних деструктивних зовнішніх втручань” у невизнаному Придністров’ї, керівництво якого попросило Росію про “захист”.

МЗС занепокоєне тим, що цього тижня в Придністров’ї може відбутися референдум за приєднання до Росії – перший такий референдум з 2006 року, що може створити нову гарячу точку у війні Москви проти України.

Advertisement

МЗС закликало до “мирного врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Молдови та … до мирного розв'язання проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем без жодних деструктивних зовнішніх втручань”.

МЗС Росії, своєю чергою, заявило, що “захист інтересів жителів Придністров’я, наших співвітчизників, є одним із наших пріоритетів”.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що сепаратистські лідери Придністров’я просять Росію про “захист”, що Кремль – за бажання – може витлумачити як “військовий захист”.

Advertisement

З витоку документів випливає, що для Москви одним із критеріїв для застосування ядерної зброї є знищення 20% її підводного ядерного флоту

В опублікованій у середу статті Financial Times (FT) йдеться про витік документів, які засвідчують, Росія розглядає різні варіанти застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Автори дійшли висновку, що Росія має нижчий поріг для застосування таких ядерних зарядів, ніж вважалося раніше, а саме “якщо бажаного результату не можна буде досягти з використанням неядерної зброї”.

Як пише FT, встановлені різні критерії для завдання ядерного удару – від “ворожого вторгнення на територію Росії” до конкретних параметрів – таких, як “знищення 20% підводних човнів - носіїв стратегічних балістичних ракет”.

Advertisement

FT цитує спеціалістів розвідки, які зазначають, що хоча цим документам більше 10 років, вони залишаються актуальними.

Оперативна ситуація в Донецькій області

Як і впродовж останнього тижня, московські сухопутні війська повільно просуваються на різних ділянках фронту в Донецькій області, і просуваються з меншим спротивом, ніж у попередні місяці, повідомив ISW.

Перевірені фото- і відеоматеріали, опубліковані в середу в соцмережах, вказують на просування російських військ на захід і північний захід від Авдіївки, а також на південний захід від Орлівки (що на захід від Авдіївки).

Інші геолокаційні кадри, опубліковані в середу, вказують на нещодавнє просування кремлівських бригад поблизу лісозахисних смуг південніше Степового (на північний захід від Авдіївки). У вівторок Міноборони Росії заявило, що підрозділи Центрального угруповання військ захопили Степове.

Росіяни також мали успіх південніше Донецька. Опубліковані в середу геолокаційні кадри вказують на те, що підрозділи 5-ї мотопіхотної бригади за підтримки бронетехніки вийшли на південні околиці Красногорівки.