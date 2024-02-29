У четвер, 29 лютого Збройні сили України збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 - десятий за 11 днів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

"Сьогодні 29 лютого - дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку!", - написав він.

Водночас досі немає інформації щодо долі російських пілотів збитого Су-34. Також у Повітряних силах не уточнили, яке саме озброєння було використане для збиття російського літака.

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Су-34 - основний фронтовий винищувач-бомбардувальник Росії, призначений головним чином для запуску бомб з лазерним наведенням або далекобійних керованих ракет для високоточних ударів по наземних цілях. Оснащений радаром, який дозволяє використовувати сучасні російські ракети "повітря-повітря". Су-34 - один із найдорожчих літаків російської армії. Його ціна - близько 36 млн доларів.

Нагадаємо, 27 лютого Повітряні сили України знищили два російських Су-34 протягом дня.

Раніше ми писали про те, що 23 лютого українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем.

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У Головному управлінні розвідки уточнили, що збитий А-50У - це нова модернізована версія російського літака. Росіяни використовували його для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.