Рада Європейського Союзу ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Рішення Ради ЄС фіналізувало затвердження змін до середньострокового бюджету блоку, які набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС найближчими днями.

Програма передбачає, що в наступні чотири роки Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, понад 5 млрд з яких складають гранти.

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Інструмент Ukraine Facility запропонувала Єврокомісія влітку 2023 року для підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху до ЄС. Його основна мета - забезпечити нашу державу "стабільним, довгостроковим, передбачуваним фінансуванням" згідно чіткого графіку.

Нагадаємо, 26 лютого Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility.

На яких умовах і в які терміни Україна отримуватиме ці кошти, заступник міністра економіки України Олексій Соболев розповів в ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post.