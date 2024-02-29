Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про "прорахунки" окремих командирів на Авдіївському напрямку.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Сирський констатував, що ситуація у районі проведення операції Сил оборони України залишається складною, адже Росія продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту.

"Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка", - зауважив головком ЗСУ.

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За його даними, жорсткі бої тривають у районах Вербове та Роботине, над якими російські війська намагаються повернути контроль.

"Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку", - повідомив Сирський.

Головком ЗСУ зазначив, що успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими.

"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках", - зауважив він.

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Сирський запевнив, що вжив усіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів й матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

Також він констатував, що бригади ЗСУ ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. І хоча росіяни несуть значні втрати у живій силі та техніці, однак продовжують атакувати українські позиції та іноді мають успіх на окремих ділянках.

Головком ЗСУ назвав своїми головними задачами:

ефективне використання бойових можливостей озброєння і військової техніки для нанесення максимальних втрат російським силам,

знищення значної частини російської артилерії та бронетехніки,

утримання займаних позицій і відновлення положення там, де відійшли українські сили.

За словами Сирського, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти резерви.

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"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами", - констатував він.

Інститут вивчення війни (ISW) раніше нагошував, що російські сили не припиняють наступів навколо Авдіївки, аби позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Силам оборони створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від міста.

Експерти також припускають, що росіяни можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від міста протягом найближчих тижнів, але рельєф місцевості і водні об'єкти на захід від Авдіївки, особливо водойма, що пролягає між Бердичами і Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і без того відносно повільний темп просування росіян у цьому районі.